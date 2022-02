© mit frdl. Gen. von Francesco d’Errico; d'Errico, F. et al.: From number sense to number symbols. An archaeological perspective . Philosophical Transactions of the Royal Society B 373, 2018, fig. 1; Barras, C.: How did ancient humans learn to count? Nature 594, 2021; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt)