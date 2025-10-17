Spektrum Spezial Biologie - Medizin - Hirnforschung4/2025 Innerer Dialog – Wie Kopf und Körper miteinander kommunizieren
Innerer Dialog – Wie Kopf und Körper miteinander kommunizieren
Über ein fein abgestimmtes System aus neuronalen Netzwerken via hormonelle Steuerung bis hin zu zellulären Dialogen stehen Kopf und Körper in ständigem Austausch. Denn wie in jeder funktionierenden Gesellschaft gilt auch hier: Ohne Kommunikation geht nichts. Dieser innere Austausch ist ebenso komplex wie der soziale – und er läuft rund um die Uhr, meist, ohne dass wir ihn bewusst wahrnehmen. Und er spielt eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit.
Inhalte dieser Ausgabe
