Aktive Materialien - An der Grenze zum Leben

»Materialien sind für uns Menschen essenzieller als Sprache«, sagt Mark Miodownik, Materialwissenschaftler am University College London. Eine steile These? Vielleicht. Doch in der Forschung liegt der Fokus immer stärker auf sogenannten aktiven oder »lebenden« Materialien, die sich mehr oder weniger selbstständig verändern. In unserem Titelthema geben wir Ihnen einen Einblick, welche Chancen sich damit beispielsweise in der Krebsforschung eröffnen. In »Die Jagd nach dem Suprafestkörper« präsentieren wir Ihnen einen starren Kristall, der zugleich flüssig ist – sogar suprafluid! Auf Tauchgang erfahren Sie außerdem, wie bei einem Projekt Seegraswiesen wieder angepflanzt werden. Diese Lebensräume sind nicht nur ökologisch höchst wertvoll, sondern haben sich auch als effiziente Kohlenstoffspeicher erwiesen. Im Kampf gegen den Klimawandel versucht ein Forschungsteam, das Meereis nördlich des Polarkreises mithilfe von Drohnen und Pumpen wiedereinzufrieren. Doch das Projekt ist umstritten - lesen Sie mehr darüber in unserer neuen Ausgabe!