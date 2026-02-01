Direkt zum Inhalt
Spektrum der Wissenschaft3/2026 Quanten und Raumzeit - Mit dem Computer zur Quantengravitation

Spektrum der Wissenschaft3/2026 Quanten und Raumzeit - Mit dem Computer zur Quantengravitation

EUR 9,80 (Print)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Quanten und Raumzeit - Mit dem Computer zur Quantengravitation

Wie lässt sich die Schwerkraft mit der Quantenphysik vereinen? In »Eine Welt aus Dreiecken« erläutert die Professorin Renate Loll einen Ansatz, der ohne exotische Zutaten auskommt und erstaunliche Vorhersagen liefert: die kausale dynamische Triangulation. Daneben berichten wir, mit welchen Tricks metastasierende Krebszellen in fremden Geweben überleben und wie sie sich vielleicht aufhalten lassen. In der Physik greifen Forschende vermehrt auf KI-Modelle zurück – und die Programme sorgten schon für einige Überraschungen, von Versuchsdesigns über genauere Formeln bis hin zum Aufdecken verborgener Symmetrien. Weitere Themen: wie der Mensch als Selektionsfaktor die Evolution von Tieren beeinflusst sowie die Idee, Chlor als Energiespeicher zu nutzen.
Inhalte dieser Ausgabe

  • QuantengravitationEine Welt aus Dreiecken
  • Anthropogene EvolutionDer Mensch als Selektionsfaktor
  • Schwarze LöcherKeine Theorie ohne Singularität
  • Maschinelles LernenBesser forschen mit KI
  • StandpunktSetzt dem KI-Hype ein Ende!
  • MedizinKrebszellen auf Wanderschaft
  • ChemieChlor als Energiespeicher
  • Klonen von QuantenEin Quantengesetz ist doch nicht unumstößlich

