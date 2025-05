Freistetters Formelwelt: Gibt es Leben außerhalb des Sonnensystems?

Sie stammt aus der ebenfalls im April 2025 veröffentlichten Arbeit »Prospects for Detecting Signs of Life on Exoplanets in the JWST Era«. Im Zentrum steht die Methode, mit der wir aktuell nach Biosignaturen suchen. Dazu müssen wir das Licht eines Sterns betrachten, das durch die Atmosphäre des Planeten strahlt. Die unterschiedlichen Moleküle und Elemente in dieser Atmosphäre erzeugen Spektrallinien, die wir beobachten und entsprechend zuordnen können. Das Prinzip ist einfach, die Umsetzung hingegen schwer. Zuerst einmal funktioniert das nur, wenn der Planet sich in der passenden Ebene bewegt, so dass wir ihn genau vor seinem Stern vorüberziehen sehen. Und dann müssen wir auf den kurzen Moment warten, in dem der Planet gerade noch nicht vollständig vor dem Stern steht und dessen Licht durch die Planetenatmosphäre zu uns strahlt.

Die Messungen müssen sehr genau durchgeführt werden; nur dann hat man eine Chance, die Spektrallinien eventuell vorhandener Biosignaturen zu identifizieren. Die obige Formel gibt die Stärke des »Transmissionsspektroskopie-Signals« (TS) an. Es hängt von den Radien von Stern und Planet ab, außerdem noch von der Skalenhöhe H der Atmosphäre (ein Maß für deren Ausdehnung). Das Signal muss auf jeden Fall stärker als das Rauschen sein, das durch die Beobachtungsbedingungen beziehungsweise die Eigenschaften des Teleskops vorgegeben ist.

Zu früh gefreut?