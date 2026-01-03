Vorsicht, Denkfalle!: Warum wir uns selbst etwas vormachen

Steve Ayan stellt in seiner Kolumne Irren tun immer die anderen. Man braucht etwas nur oft genug zu hören, um es zu glauben. Und wer sein Gegenüber imitiert, wirkt sympathisch. Der Psychologe und Bestsellerautorstellt in seiner Kolumne »Vorsicht, Denkfalle!« die wichtigsten Effekte und Verzerrungen der menschlichen Psyche vor.

Die Nach-Weihnachtszeit ist die Hochzeit der unerfüllten Wünsche. Und was wünschen wir uns vergeblicher, als ganz und gar wir selbst zu sein? Einfach zu sagen, was man denkt, und seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, ohne darauf zu achten, was von einem verlangt wird oder was opportun ist – das wär’s doch, oder? Nur leider hat das Bei-sich-Sein oft einen Haken: Wer allzu authentisch ist, stößt andere leicht vor den Kopf und scheitert womöglich an Situationen, in denen Verstellung gefragt ist.

Warum hat authentisch sein dennoch ein so eklatant positives Image? Der US-amerikanische Biologe Robert Trivers begründet das evolutionspsychologisch: Erfolgreiche Täuschung ist auf Authentizitätssignale angewiesen. Wer andere überzeugen will, macht sich deshalb am besten selbst vor, er meine es vollkommen ehrlich. Denn es bringe wenig, Ehrlichkeit einfach zu behaupten – man müsse sie vielmehr indirekt, wie beiläufig, vorführen. Und dafür, so Trivers, sei das Lob der (eigenen) Authentizität ein exzellentes Mittel.

Die Echtheits-Denkfalle

Demnach senden wir Authentizitätssignale umso leichter, je mehr wir von unserer »Echtheit« überzeugt sind. Wir müssen an den Bären, den wir anderen aufbinden wollen, quasi selbst glauben – jedenfalls zu einem gewissen Grad.