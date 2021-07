In Bestform: »Je extremer die Bewegung, desto belastender für die Bandscheiben«

Genau. Man beginnt mit schonenderen, weniger belastenden Sportarten: Radfahren, Gymnastik, Schwimmen. Dabei steigert man sich langsam. Wenn das zwei bis drei Wochen gut geht, kann man sich auch wieder an kontaktreichere Sportarten wie Fußball herantasten.

Zu welchen Sportarten raten Sie denn generell nach Bandscheibenvorfällen?

Im Prinzip zu allen, die Sie vorher auch gemacht haben. Das herausgequollene Stück Bandscheibe ist dann ja weg, Sie sollten sich also wieder bewegen können wie vorher. Für bestimmte Bewegungen oder Belastungen gilt das aber nicht gleich, zum Beispiel starke Drehbewegungen oder ganz ausladende Rückneigungen. Dann braucht es erfahrene Trainer, Physiotherapeuten oder Sportwissenschaftler, um die sportliche Belastung so anzupassen, dass sie schmerzfrei durchführbar ist. Generell sind Sportarten wie Schwimmen, Walken oder Radfahren, bei denen die Gelenke weniger belastet werden, schonender als Joggen, Fußball oder Turnen. Je extremer die Bewegung, desto belastender ist es für die Bandscheiben.

Was genau wären denn solche extremen Bewegungen?

Starke Bewegungen ins Hohlkreuz sind sehr belastend. Sie treten zum Beispiel bei Turnern auf, aber auch beim Brustschwimmen fällt man leicht ins Hohlkreuz. Beim Fußball geht die Ausholbewegung zum Schuss mit einer Hohlkreuzbewegung einher, und dann kommt noch eine Drehung hinzu – das mag die Bandscheibe auf Dauer einfach nicht. Geführter sind die Bewegungen dagegen beim Kraulen, Rückenschwimmen oder Radfahren, Wandern oder geführten Fitnessübungen.

Wie lässt sich Muskelkater vermeiden? Wie viel sollten Sportler trinken? Diesen und weiteren Fragen widmet sich die Biochemikerin Annika Röcker in ihrer Kolumne » In Bestform «. Mit Experten aus der Sportmedizin diskutiert sie, was beim Sport im Körper vorgeht und wie ein gesundes Training aussieht.

Was ist mit Joggen?

Beim Joggen kann man auf die entlastende Beckenkippung achten. Wenn Sie davor gejoggt sind, dürfen Sie das auch hinterher. Bewegungsabläufe, die ich kenne, die mein Körper gewohnt ist, darf und soll ich auch wieder machen. Aber: Mir fehlt jetzt ein kleines Stück meiner Bandscheibe. Zusätzlich habe ich an dieser Stelle Narbengewebe. Darum muss ich jetzt etwas mehr für meine Stabilität tun. Und zwar umso mehr, je mehr ich meinen Bewegungsumfang beim Sport ausreize, mich also beispielsweise stark nach vorn oder hinten beuge.

Was ist dafür notwendig?

Man muss zusätzlich gezielte Übungen machen, um die Rumpfmuskulatur, den so genannten Core, zu stabilisieren. Der Körper muss sich an die neue Situation gewöhnen. Zudem haben viele Menschen Haltungsfehler, zum Beispiel ein Hohlkreuz. Diese gilt es zu reduzieren.

Wie mache ich einfach nichtdas?

Vieles lässt sich zu Hause, nur mit dem eigenen Körpergewicht, trainieren. Vor einigen Jahren haben wir an einem großen, bundesweiten Forschungsprojekt namens MiSpEx teilgenommen, das steht für »Medicine in Spine Exercise«. Da haben wir ein Programm mit einfachen Übungen für zu Hause entwickelt. Die Videos und Erklärungen dazu sind frei verfügbar. Es gibt insgesamt zwölf verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es geht jedoch keineswegs darum, das höchste Level zu beherrschen. Für manche Menschen ist Stufe 1 oder 2 viel besser. Vor allem auf die richtige Ausführung kommt es an.

Was empfehlen Sie Menschen, die vor ihrem Bandscheibenvorfall gar keinen Sport gemacht haben?

Auch die kommen um ein Stabilisationstraining nicht herum. Sonst werden sie über kurz oder lang stärkere Rückenschmerzen bekommen. In jungen Jahren kann der Körper noch vieles ausgleichen, im Alter haben immer mehr Menschen Probleme, weil sie sich schlicht zu wenig bewegen. Erst kürzlich habe ich mit einem Kollegen konkrete Übungen, die dagegen helfen, in einem Buch zusammengefasst.

»Die Kraft muss aus den Beinen statt aus dem Rücken kommen«

Ich habe gehört, Drehungen und eine Belastung in der Vorbeuge seien unbedingt zu vermeiden, wenn man einen Bandscheibenvorfall hatte. Ist das richtig?

Jein. Grundsätzlich ist die Wirbelsäule so konzipiert, dass wir uns nur nach vorn oder hinten beugen können. Innerhalb der einzelnen Segmente können wir uns nicht drehen. Genau das ist meist der Auslöser für einen Bandscheibenvorfall. Man versucht, mit viel Gewalt in eine Drehung zu kommen. Ein Beispiel: Ich nehme die Bierkiste, drehe mich und will sie in den Kofferraum heben. Nun stellen wir uns wieder das gefüllte Bonbon vor: Wenn der Druck von oben und unten gleich ist, passiert nichts. Drücke ich von einer Seite drauf – das passiert, wenn ich mich nach vorne beuge –, schiebe ich die Füllung auf die andere Seite. Versuche ich dann noch, es zu verdrehen, platzt es auf. Dasselbe passiert mit meiner Bandscheibe, sofern sie ohnehin schon eine Schwachstelle hat. Es ist also richtig, dass man solche Bewegungsabläufe vermeiden sollte. Das heißt nicht, dass ich nie wieder eine Bierkiste heben darf. Ich muss es nur anders machen.

Wie denn?

Es ist immer gesünder, schwere Lasten nah am Körper zu tragen. Also: Zuerst die Bierkiste oder das Kind hochheben – nicht mit ausgestreckten Armen, sondern nah an den Körper heranführen – und dann den ganzen Körper, auch die Beine mitdrehen. Will man etwas Schweres vom Boden aufheben, geht man in die Knie. Die Kraft muss aus den Beinen statt aus dem Rücken kommen. Auch das gilt nicht nur für Bandscheibengeschädigte, sondern für jeden.