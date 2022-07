Springers Einwürfe: Brainstorming per Video

Meine Bekannten und ich waren seit vielen Jahren gewohnt, uns jeden Samstagmittag in der Kneipe »Zum Insulaner« zu treffen. Da sah man uns heftig gestikulieren, und gelegentlich stritten wir wie die sprichwörtlichen Kesselflicker. Es ging um alles Mögliche, von privatem Tratsch über Bücher und Filme bis zur kleinen oder großen Politik.

Die Pandemie zwang uns, die rituellen Begegnungen ins Virtuelle zu verlagern: Wir verabredeten uns zu samstäglichen Videokonferenzen. Das sei aber gar nicht dasselbe, fanden wir bald. Einige sprangen ab, manchen verging die gute Laune. Öfters beschwerte sich jemand, er käme nie zu Wort, weil ein anderer dauernd rede. Mit knapper Not retteten wir unseren Kontakt über die Lockdown-Phasen und freuten uns auf ein echtes Wiedersehen.

Ist dieses Ungenügen nur der Macht der Gewohnheit geschuldet, oder leidet die virtuelle Kommuni­kation tatsächlich an gewissen Defiziten? Die Frage betrifft nicht nur private Begegnungen, denn mit dem Ausklingen der Pandemie wird sich ein erheblicher Teil der Arbeitswelt permanent ins Homeoffice verlagert haben.

Mit einigem Aufwand haben die Marketingforscherin Melanie S. Brucks von der Columbia University in New York und ihr Kollege Jonathan Levav von der Stanford University untersucht, ob die Kreativität leidet, wenn sich Personen über Bildschirme austauschen. Dabei sind zwei Komponenten von Ideenreichtum zu unterscheiden: einerseits das Hervorbringen überraschender Gedanken, andererseits deren kritische Bewertung. Zu einem erfolgreichen Brainstorming gehört das Sprudeln möglichst vieler Vorschläge, von denen am Ende nur die besten übrig bleiben.