Buckelwal in der Ostsee: Wenn die Walrettung zur Farce verkommt

Lebt der Buckelwal noch, nachdem er in der Nordsee ausgesetzt wurde? Das kann momentan niemand mit Gewissheit sagen. Die am Transport beteiligte private Initiative behauptet: Ja, sein GPS-Tracker sende Vitaldaten. Der mal »Timmy« oder wahlweise »Hope« genannte Wal sei also noch am Leben. Skeptiker widersprechen dem vehement. Weil sich die Initiative weigere, diese Daten herauszugeben, seien zumindest Zweifel angebracht. Außerdem sei ein herkömmlicher GPS-Tracker überhaupt nicht in der Lage, derartige Lebenszeichen zu senden, sondern lediglich darauf ausgelegt, einen Standort zu übermitteln. Man könne also nur indirekt über das Bewegungsprofil ermitteln, ob sich der Wal bewegt. Genau dieser Teil des Geräts soll aber nicht funktionieren. Die vermeintliche Walrettung verkommt daher mehr und mehr zur Farce – auch weil wissenschaftliche Expertise im Drama um den Buckelwal zunächst immer stärker zur Seite geschoben wurde und am Ende überhaupt nicht mehr gefragt war.

Immer wieder hatten Meeresbiologen davor gewarnt, das Tier mit schwerem Gerät zu bergen, nachdem es mehrfach gestrandet war und zuletzt vor der Ostseeinsel Poel zum Liegen kam. »Die wiederholten Strandungen des Wildtiers weisen auf ein ernsthaftes Gesundheitsproblem hin. Der Allgemeinzustand des Wals hat sich weiter verschlechtert. Die Erfolgsaussichten einer Lebendbergung sind aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des Tieres und der schlechten Gesamtprognose sehr gering«, mahnten beispielsweise Experten des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund in einer Stellungnahme. Auch der Walforscher Fabian Ritter plädierte unter anderem auf »Spektrum.de« dafür, den Wal in Ruhe zu lassen und aktive Rettungsmaßnahmen einzustellen.

Die mahnenden Worte verhallten. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) genehmigte schließlich die privat finanzierte Rettungsmission, bei der ausgewiesene Fachleute wie Walforscher und Tierärzte mit Großtiererfahrung fehlten oder eine gänzlich untergeordnete Rolle spielten.