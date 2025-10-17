Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das Computerspiel Doom und der falsche Wert von Pi

Das ist an sich alles spannend, aber ich habe mich gefragt, warum diese Effekte eintreten. Was bedeutet es, wenn eine so harmlos anmutende Zahl wie Pi plötzlich einen anderen Wert hat?

Pi ist nicht immer 3,14159…

Ursprünglich wurde Pi als das Verhältnis von Kreisumfang zu Kreisdurchmesser definiert. Es geht also um Kreise. In unserer alltäglichen Welt nehmen wir sie als etwas Rundes hin. Doch im engeren mathematischen Sinn ist ein Kreis durch alle Punkte definiert, die den gleichen Abstand zu einem gemeinsamen Mittelpunkt haben. In einer ebenen zweidimensionalen Welt, bei der Abstände als die kürzesten Geraden definiert sind, ist ein Kreis rund.

Aber stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen in der Innenstadt von Manhattan – oder notfalls Mannheim. Wenn Sie nun herausfinden wollen, welche Orte in einem Abstand von exakt einem Kilometer von Ihnen entfernt liegen, erhalten Sie kein rundes Ergebnis. Der ursprüngliche Kreis, den Sie auf einem ebenen Feld vorfinden würden, sieht in Manhattan oder Mannheim plötzlich ganz anders aus. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Sie können nicht durch Wände gehen. Stattdessen müssen Sie dem schachbrettförmigen Straßenverlauf folgen. Ein Kreis hat in der »Manhattan-Metrik« (wie es im Mathe-Jargon heißt) also eine eckige Form. Und wenn man Pi in dieser Welt wieder als Verhältnis von Kreisumfang zu Kreisdurchmesser definiert, nimmt die Kreiszahl völlig andere Werte an: In der Manhattan-Metrik ist Pi exakt 4.

© Psychonaut / Manhattan-Metrik / public domain (Ausschnitt) Manhattan-Metrik | Möchte man die Distanz zwischen zwei Orten wie Manhattan und Mannheim angeben, kann man die Luftlinie nehmen (grün). Deren Länge lässt sich mit der euklidischen Metrik bestimmen. Die tatsächliche Entfernung lässt sich aber mit der Manhattan-Metrik berechnen (blau, rot oder gelb), da man sich nur entlang rechter Winkel durch die Straßen bewegen kann.

Mit Orten wie Manhattan oder Mannheim lässt sich zwar veranschaulichen, dass Pi auch andere Werte annehmen kann – die Beispiele sind allerdings schlecht auf Doom übertragbar: Schließlich kann man sich in dem Spiel frei in jede Raumrichtung bewegen. Was bedeutet es also, wenn Pi in einer kontinuierlichen Welt einen anderen Wert hat?

Nichteuklidische Geometrie

Wenn man es genau nimmt, ist auch in unserer Welt der Wert von Pi nicht exakt gleich 3,14159… Stattdessen nimmt das Verhältnis von Kreisumfang zu Kreisdurchmesser einen anderen Wert an – und schlimmer noch: Dieser variiert! Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Pi ist überall – Die fabelhafte Welt der Mathematik

Stellen Sie sich hierfür vor, dass Sie auf dem Nordpol stehen und alle Orte betrachten, die exakt 1000 Kilometer von Ihnen entfernt sind. Diese bilden einen Kreis auf der Kugeloberfläche – dessen Umfang ist aber kleiner als im ebenen Fall, da man die Krümmung der Erde mitberücksichtigen muss. Der Effekt wird umso stärker, je stärker man sich dem Äquator nähert; der entsprechende Wert von Pi weicht immer mehr vom gewohnten Zahlenwert 3,14159… ab. Das lässt sich für eine Kugel auch als exakte Formel ausdrücken:

π ′ = Umfang Durchmesser = π sin ⁡ ( r / r Kugel ) r / r Kugel

Der neue Wert von Pi ist also nicht konstant, sondern hängt vom Radius des Kreises ab. Und das ist nicht nur der Fall, wenn man eine Kugeloberfläche betrachtet. Jede Art von gekrümmter Oberfläche liefert veränderliche Werte für Pi.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Kreis auf einer Kugel | Betrachtet man alle Punkte mit gleichem Abstand r zum Nordpol, dann beschreiben sie einen Kreis (rot). Dieser hat allerdings einen kleineren Umfang, als wenn man einen Kreis in der Ebene mit Radius r zeichnet.

Solche gekrümmten Welten bezeichnen Mathematiker als »nichteuklidische« Geometrien. Grund hierfür ist, dass in diesen Umgebungen nicht mehr die Postulate von Euklid gelten, die der antike Gelehrte vor mehr als 2000 Jahren aufstellte. Vereinfacht gesagt beschrieb Euklid jene Regeln, die wir auch im Geometrieunterricht in der Schule lernen, unter anderem, dass sich Parallelen niemals schneiden.

In seinem Vortrag zur trippigen Doom-Welt spricht auch Gotszling von nichteuklidischen Geometrien. Doch aus mathematischer Sicht trifft diese Bezeichnung hier nicht zu: Denn im Doom-Universum ist Pi stets eine Konstante – in nichteuklidischen Geometrien trifft das hingegen nicht zu.

Was beschreibt die trippige Doom-Welt?

Um zu verstehen, was für eine Art von Welt Gotszling durch seine Anpassungen von Pi erschafft, muss man die Rolle von Pi im Quellcode des Spiels untersuchen. Dafür müssen wir uns wieder in die 1990er Jahre zurückversetzen: eine Zeit, in der jede Rechenoperation sehr viele Ressourcen frisst. Daher hat man versucht, jede Art von Berechnung, die anfallen kann, schon im Voraus zu bestimmen und in »Lookup-Tables« zu speichern.

Wenn man eine 3-D-Grafik für ein Computerspiel entwickeln will, spielen trigonometrische Funktionen wie Sinus, Kosinus und Tangens eine wichtige Rolle. Durch sie lässt sich beschreiben, wie sich Objekte zeitlich durch den Raum bewegen (in der Ego-Perspektive wirkt es schließlich so, als würde die Umgebung an einem selbst vorbeiziehen). Um Rechenleistung zu sparen, haben die Doom-Entwickler im Voraus wichtige Werte der trigonometrischen Funktionen für verschiedene Winkel berechnet und in den Lookup-Tables gespeichert. Und hier kommt Pi ins Spiel: Man muss einen Winkel im Grad-Maß mit Pi multiplizieren, um den entsprechenden Wert in Radiant zu erhalten, mit dem der Computer arbeitet. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Paradox und Dilemma – Ausweglose Situationen in der Mathematik

Wenn Gotszling also einen zu kleinen Wert von Pi einsetzt, werden die Winkel falsch umgerechnet. Da die Entwickler nur endlich viele Winkel abspeichern, erzeugt Gotszling Lookup-Tables mit Werten, die nicht mehr die vollen Rotationen enthalten: Anstatt eine Umgebung zu beschreiben, in der ein Objekt erst nach einer 360-Grad-Drehung wieder am selben Ort erscheint, tritt das bereits nach einem deutlich kleineren Winkel ein. Das erklärt, warum in den Extremsituationen plötzlich Objekte verschwinden oder wieder aus dem Nichts auftauchen.

Die Doom-Welt mit fehlerhaftem Pi ist enorm seltsam – aber sie beschreibt keine nichteuklidische Geometrie. Dennoch bringt Gotszlings Experiment einige Menschen dazu, über Mathematik und insbesondere Pi nachzudenken, was ich sehr schön finde. Und die Inspiration dafür verdanken wir nur einem kleinen Fehler, der dem Spieleentwickler unterlief. Fehler haben manchmal auch etwas Gutes.