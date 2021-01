Covid-19-Impfung: Ausgerechnet die Profis!

Einige Mediziner und Pflegende zitieren zudem gängige, in der Allgemeinbevölkerung kursierende Gründe, die wenig stichhaltig, schwach, abstrus oder längst widerlegt sind. Also etwa die Gefahren einer angeblich »zu schnellen« Impfstoffentwicklung oder die der vermeintlich im Dunklen liegenden Nebenwirkungsrisiken. Medizinprofis sollten es besser wissen. Schön wär's. Allerdings: Wir beobachten eine Tendenz zur Impfmüdigkeit nicht nur jetzt gerade, sondern schon seit Langem bei der Influenza-Schutzimpfung. Die Impfquoten vor allem bei Pflegepersonal sind traditionell schlecht.

Ist hier ein Defizit in wissenschaftsorientierter Ausbildung und im Wissenschaftsverständnis schuld? Oder liegt es an einer fatalen, bloß gefühlten Kompetenz, einer Selbstüberschätzung, die in Gesundheitsberufen zu sehr an das eigene »Expertentum« glauben lässt? Das wäre im Moment fataler (!) denn je. Denn diese Scheinkompetenz geht mitunter so weit, das eigene fragwürdige Bauchgefühl tatsächlicher Kompetenz entgegenzustellen: der Kompetenz von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, von Gremien, die fundierte Expertise in Public Health haben und deren Aufgabe die Prüfung und Zulassung von Impfstoffen und deren empfohlener Priorisierung ist.

Letztlich verstehe ich eine Entscheidung von Menschen in Gesundheitsberufen gegen das Impfen, im Speziellen gegen die Corona-Impfung, überhaupt nicht. Sicher dürfte hier auch ein Verquickung mit anderen Problemen eine Rolle spielen, die mit dem Impfen an sich nichts zu tun haben – etwa die aktuelle Überforderungssituation des Gesundheitswesens und ein nur zu verständlicher Frust über die chronisch unhaltbare Gesamtsituation in der Pflege und in den Kliniken generell. Aber Impfgegnerschaft aus Trotz, dazu noch in Gesundheitsberufen? Und das zudem öffentlich rundheraus erklärt? Das geht über eine falsche individuelle Entscheidung weit hinaus, weil es gravierenden Einfluss auf alle verunsicherten medizinischen Laien haben kann und sie womöglich auf die Seite der Verweigerer bringt.

Ärztin und Autorin Natalie Grams

Man muss es so platt sagen – das können wir uns schlicht und einfach nicht erlauben. Und deshalb appelliere ich heute einmal ganz ausdrücklich an alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind: Tragt nicht mit öffentlich vorgetragener Impfskepsis oder -verweigerung zur Verunsicherung der Allgemeinheit bei! Tut das Gegenteil, beseitigt eure eigenen Zweifel durch Wissenserweiterung – und klärt auf. Kaum jemand hat mehr Möglichkeiten zur fachlich fundierten Information als ihr. Doch ebenso hat kaum jemand mehr Verantwortung dafür, dieses Wissen und diese Informationen auch weiterzugeben und Vertrauen zu bilden.