Krebs verstehen: Der rätselhafte Darmkrebsanstieg und das Mikrobiom

Statistisch gesehen erkrankt fast jeder zweite Mensch im Lauf seines Lebens an irgendeiner Art von Krebs. Weil man selbst betroffen ist oder eine betroffene Person kennt, geht das Thema damit alle etwas an. Gleichzeitig wissen viele Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen sehr wenig über die Erkrankung. Was passiert dabei im Körper? Warum bekommt nicht jeder Krebs? Und wie individuell läuft eine Krebstherapie eigentlich ab? Diese und weitere Fragen beantwortet die Ärztin Marisa Kurz in ihrer Kolumne »Krebs verstehen«.

Wenn ich durch meinen Social-Media-Feed scrolle, springen mir ständig Beiträge zur Darmgesundheit ins Auge: Influencer filmen sich dabei, wie sie im Supermarktregal zu Sauerkraut, Kimchi oder Kombucha greifen. Die fermentierten Lebensmittel sollen mit ihren Bakterien die Darmflora stärken. Wenn es nach den Influencern geht, steckt hinter fast jedem Gesundheitsproblem – ob unreine Haut oder Verdauungsbeschwerden – eine Fehlbesiedelung des Darms. Könnte das auch für Darmkrebs gelten?

In unserem Darm leben 20 bis 100 Billionen Mikroorganismen. Neben Pilzen und Viren sind es vor allem Bakterien wie etwa Firmicutes und Bacteroidetes. Ihr Erbgut umfasst zusammen genommen mehr als drei Millionen Gene, während unser eigenes nur rund 20 000 Gene zählt. Wir tragen also deutlich mehr fremde als eigene Gene in uns! Schon kurz nach der Geburt beginnt die Darmbesiedelung. Babys nehmen Bakterien bei der vaginalen Geburt oder über die Muttermilch auf. Im Lauf des Lebens prägen Ernährung, Umwelt, Medikamente und Infektionen unser individuelles Mikrobiom.

Die Mikrobengemeinschaft übernimmt wichtige Aufgaben: Sie beeinflusst unter anderem die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut und steuert, wie der Körper Nährstoffe aufnimmt. Da im Darm viele Immunzellen vorkommen, wirken sich die Mikroorganismen auch auf das Immunsystem aus. Ein verändertes Mikrobiom wird mit verschieden Krankheiten in Zusammenhang gebracht, etwa mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Adipositas oder Diabetes. Oft ist aber unklar, was dabei Ursache und was Folge ist. Viele Fragen sind noch offen.