Klimaskeptiker: Das Klima-Manifest der WerteUnion

Exklusive Übernahme aus

Endlich. Endlich sagt es mal jemand. Die WerteUnion entlarvt in ihrem »Klima-Manifest 2020« die Klimaforschung als das, was sie ist: »Müll-Wissenschaft«!

Die NASA, die Max-Planck-Institute, das Potsdam-Institut: alles Zentren der Müll-Wissenschaft! Jedes Jahr erscheinen in der begutachteten Fachliteratur mehr als 20 000 Studien zum Thema Klimawandel; die weltweite Anzahl der Klimaforscher dürfte ähnlich groß sein. Alles Müll. Und fast keiner merkt es. Dieser Müll erscheint in den renommiertesten internationalen Fachzeitschriften wie »Nature«, »Science« und »PNAS«. Auch mindestens 80 wissenschaftliche Akademien in aller Welt gehören zum »globalen Netzwerk aus aktivistisch und ideologisch agierenden Forschern« und veröffentlichen Stellungnahmen, wonach unser fossiles Energiesystem eine gefährliche globale Erwärmung verursacht – selbst unsere Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina. Sogar hunderte Nobelpreisträger stellen sich hinter die »Klimapropaganda« und unterzeichnen immer dringendere Appelle, endlich etwas gegen die Erderhitzung zu unternehmen, zum Beispiel die Mainau Declaration. Sie unterstützen damit in schändlicher Weise die »linke Meinungsdiktatur« und das »Deindustrialisierungsprogramm für westliche Staaten«, wie es die WerteUnion treffend nennt.

Fast niemand durchschaut, dass das alles nur auf Müll-Wissenschaft beruht. Außer der WerteUnion. Für diese intellektuelle Leistung kann man sie nicht hoch genug preisen!

Zugegeben, viele der teils schon vor einem halben Jahrhundert gemachten Prognosen der Müll-Wissenschaft sind eingetreten. Die globale Temperatur und der Meeresspiegel steigen, die Eismassen auf Grönland und der Antarktis schmelzen, Hitzerekorde und Extremregen nehmen zu, der Mittelmeerraum trocknet aus, das Golfstromsystem schwächt sich ab, die Waldbrände in Australien und Kalifornien werden schlimmer, die Stärke von tropischen Wirbelstürmen nimmt zu – aber das ist alles nur Zufall.