Freistetters Formelwelt: Das paradoxe Osterfest 2019

Das Osterfest findet am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond statt. Das hat das Konzil von Nicäa im Jahr 325 offiziell festgelegt. Doch wann genau fängt der Frühling an, und wann gibt es den ersten Vollmond? Beide Zeitpunkte hängen von astronomischen Vorgängen ab: von der Bewegung der Erde um die Sonne und der wechselnden Phase des Mondes. Sonnen- und Mondzyklus laufen aber nicht synchron, und deswegen sind die Osterfeiertage beweglich, sie finden nicht immer am gleichen Termin statt.

Die genaue Berechnung des Datums war für die Kirche immer schon von großer Bedeutung. Im Mittelalter gab es eigene »Computisten«, deren Aufgabe die Beschäftigung mit dem »computus paschalis« war. Diese »Osterrechnung« war ein komplexes Vorhaben, bei dem jede Menge Tabellen zu Rate gezogen und die Feinheiten der Kalenderrechnung berücksichtigt werden mussten.

Im Jahr 1800 veröffentlichte der deutsche Mathematiker Carl Friedrich Gauß eine vereinfachte Methode zur Berechnung des Osterdatums, die aber immer noch sehr komplex wirkt:

Laden... © public domain (Ausschnitt) Osterformel

Hier setzt man für »J« das Jahr ein, für das man den Ostertag berechnen möchte. Mit »mod« wird die Modulo-Funktion bezeichnet, also die Zahl, die bei der Division als Rest bleibt. Dividiert man etwa 2019 durch 4, bleibt dabei ein Rest von 3. Die Zahl »b« wäre für das aktuelle Jahr dann ebenfalls 3, bei »c« ergibt sich ein Resultat von 5. Um die Zahlen »d« und »e« zu berechnen, sind die Konstanten »M« und »N« nötig, die vom Kalender abhängen und für dieses Jahrhundert von Gauß mit 24 und 5 angegeben wurden. Bei der Berechnung von »f« muss man das Ergebnis auf die nächstkleinere ganze Zahl abrunden, was durch die spezielle Klammer in der Formel angezeigt wird. Am Ende erhält man eine ganze Zahl – für das Jahr 2019 ist das die 52 –, die dem Datum im März entspricht, an dem Ostern gefeiert wird. Einen 52. März gibt es aber natürlich nicht; in so einem Fall zählt man einfach in den April weiter und landet dann beim 21. April 2019 – der tatsächlich der Ostersonntag ist.