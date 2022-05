Springers Einwürfe: Dein Freund und Helfer

Mit der Polizei hatte ich – toi, toi, toi! – bisher wenig zu schaffen. Aber ich erfahre mit Genug­tuung, dass die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen in letzter Zeit zunimmt. Wenn ich in der Fußgängerzone auf dem Fahrrad erwischt werde, verhalte ich mich schuldbewusst und einsichtig. In meinem Bekanntenkreis ist niemand Polizeibeamter.

Damit bin ich gewiss kein repräsentativer Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit. Die deutsche Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2020 nennt rund 5,31 Millionen Straftaten, von denen etwas mehr als die Hälfte aufgeklärt wurde – obwohl eine drittel Million Polizeibeamte im Einsatz war. Lässt sich die kost­spielige und personalintensive Verbrechensbekämpfung nicht effizienter gestalten?

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Der Ursprung von Raum und Zeit Download (Abo)

Noch kein Abo? Jetzt abonnieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 5,99)

Ein naheliegendes Mittel zur Prävention von Straftaten wäre erhöhte Präsenz. Unter den Augen eines Ordnungshüters sinkt die Bereitschaft, etwas Verbotenes anzustellen. Doch Uniformierte an jeder Ecke ließen nicht nur die Personalkosten explodieren, sondern erzeugten auch ein unangenehmes Gefühl fortwährender Überwachung. Geht es anders?

Eine Antwort kommt aus überraschender Richtung. Der Verhaltenspsychologe Anuj K. Shah von der University of Chicago und der Kriminologe Michael LaForest von der Pennsylvania State University wollten eigentlich die so genannte Symmetrieannahme untersuchen: Wir neigen dazu, einem Fremden, von dem wir einiges wissen, zu unterstellen, er wisse ebenso gut über uns Bescheid, selbst wenn das gar nicht der Fall ist.

Vorgetäuschte Nähe

Zunächst erprobten die Forscher die Symmetrie­annahme in Laborexperimenten. Anhand von Internetfragebögen gewannen Testpersonen fälschlich den Eindruck, sie würden ein anonymes Gegenüber – in Wirklichkeit ein Programm, das zufällige Antworten gab – recht gut kennen lernen. Danach gaben die Versuchspersonen an, der vermeintliche Vertraute verstehe nun auch umgekehrt sie gut. Beispielsweise zögerten sie jetzt auffallend, ihren neuen Intimus übers Ohr zu hauen, obwohl ihnen für den Betrug sogar eine symbolische Belohnung angeboten wurde.