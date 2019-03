Storks Spezialfutter: Der falsche Traum der Vegetarier

Wenn dieses Verfahren bei allen Eiern angewendet würde, müssten 45 Millionen Küken nicht sinnlos getötet werden. Leben dürften sie trotzdem nicht, weil sie ja in einem frühen Entwicklungsstadium bereits aussortiert werden. Die Utopie von dem tierleidlosen Ovo-Lacto-Vegetarismus geht ganz grundsätzlich nicht auf. Legehennen sind auf Hochleistung gezüchtet, legen bis zu 300 Eier im Jahr. Nach etwa 15 Monaten sind sie so ausgelaugt, dass sie geschlachtet werden oder gleich in der Biogasanlage entsorgt werden.

Milch nur mit Kälbern

Bei anderen fleischlosen Produkten ist es genauso: Damit wir täglich Jogurt, Milch und Käse essen können, halten wir in Deutschland mehr als vier Millionen Kühe. Um Milch geben zu können, müssen diese jedes Jahr ein Kalb zur Welt bringen. Sind es Bullenkälber, landen sie nach ein paar Monaten beim Schlachter. Die Lebenserwartung der weiblichen Tiere immerhin ist deutlich höher. Milchkühe werden meist mit fünf Jahren geschlachtet, weil die Leistung dann stark nachlässt. Die natürliche Lebenserwartung von Rindern liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Gleich wie wir es drehen, aus diesem Dilemma kommen die Vegetarier nicht heraus.

Die neuen Eier landen jetzt trotzdem regelmäßig bei mir im Einkaufskorb – im Wechsel mit denen, bei denen die männlichen Küken nicht geschreddert, sondern doch mühsam zu Masthähnchen aufgepäppelt werden. Da werden die Nutztiere wenigstens konsequent genutzt. Wenn Millionen Küken im Jahr nicht mehr sinnlos sterben müssen, ist das kein schlechter Anfang. Noch wichtiger aber finde ich, dass uns die Herzcheneier mit ihrem Slogan daran erinnern, dass tierische Produkte in letzter Konsequenz immer auch mit Tod verbunden sind.

Jetzt gibt es eine Auswahlmöglichkeit mehr in der ohnehin schon stark differenzierten Eierecke im Supermarkt. Die Käufer haben die Wahl zwischen Boden-, Freiland- und Bioeiern, zwischen nicht ausgebrüteten Hahneneiern und Eiern, die eine Masthähnchenzucht querfinanzieren. Wir können und müssen also selbst bestimmen, welche Produktionsbedingungen für uns in Ordnung, wie viel Tierleid wir zu tolerieren bereit sind.

Diese bewusste Entscheidung ist das Mindeste, was wir den Tieren schuldig sind.