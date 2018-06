Wenn die Materie eines Sterns bei seinem Kollaps immer weiter zusammengepresst wird, dann führt das zu immer unterschiedlicheren Geschwindigkeiten der Fermionen. Das bringt sie dazu, sich voneinander wegzubewegen. Dadurch üben sie eine nach außen gerichtete Kraft aus, die der nach innen gerichteten Gravitationskraft entgegenwirkt. Dieser quantenmechanische Druck, der in der Astronomie auch Entartungsdruck genannt wird, ersetzt den Strahlungsdruck und beendet den Kollaps des Sterns. Es entsteht ein Objekt, das wir heute als Weißen Zwerg bezeichnen: ein extrem verdichteter Himmelskörper, so groß wie unsere Erde, aber mit einer Masse, die der der Sonne nahekommt.

Genau an diesem Punkt setzte Chandrasekhars Gedankengang ein. Er erkannte, dass der quantenmechanische Druck der Materie nicht beliebig stark sein kann. Denn Einsteins spezielle Relativitätstheorie verbietet, dass der Geschwindigkeitsunterschied zwischen zwei Teilchen größer wird als die Lichtgeschwindigkeit. Hat der sterbende Stern also ausreichend viel Masse, und ist die Kraft seiner Gravitation beim Kollaps stark genug, dann schafft es auch das paulische Ausschließungsprinzip nicht mehr, den in sich zusammenfallenden Stern zu stabilisieren. Es entsteht ein noch kompakterer, dichterer Himmelskörper: ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch.

All diese Überlegungen von Chandrasekhar resultierten in der oben genannten Formel. Mit ihr kann man berechnen, wie schwer ein Stern sein muss, damit der Entartungsdruck seinen Kollaps gerade noch aufhalten kann. Diese kritische Masse hängt vom Verhältnis η von Nukleonen (den Teilchen die den Atomkern bilden) zu Protonen der Sternmaterie ab und beträgt typischerweise das 1,4-Fache der Sonnenmasse. Unsere Sonne hat also eine ausreichend geringe Masse, um ihr Leben als Weißer Zwerg zu beenden. Größere Sterne aber überschreiten dieses »Chandrasekhar-Limit« und müssen weiter kollabieren.

Das alles waren erstaunlich fundamentale Erkenntnisse des jungen Chandrasekhar. Vor allem, wenn man sie mit den Gedanken vergleicht, die wir normale Menschen auf einer Kreuzfahrt haben.