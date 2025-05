Ein Quantum Wahrheit: Hinterher ist man immer schlauer

Während ich am Seitenrand Platz nahm, dachte ich: Wie doof bist du eigentlich? Ich nahm mir vor, fortan genauer zu überlegen, was geht und was nicht. In just diesem Moment hatte ich eine wichtige Lektion gelernt: Hinterher ist man immer schlauer!

Manche typischen Denkfehler, die die Psychologie kennt, sind ja etwas alltagsfern. Es bedarf ausgeklügelter Experimente, um sie nachzuweisen, und diffiziler Theorien, um sie zu erklären. Nicht so beim Rückschaufehler (englisch: hindsight bias). Er schlägt täglich zu, in der Familie, in der Beziehung, im Job. Oder auch beim Blick auf Politik und Gesellschaft, und er hält eine simple Weisheit bereit: Damals wusste man noch nicht, was man heute weiß.

Tollkühn, naiv, dumm – aber nur im Nachhinein

So kennt jeder das »Wie kann man nur so blöd sein, war doch klar, dass das nichts wird!«-Gefühl. Vor allem wenn etwas schiefläuft, glauben wir gern, wir hätten es besser wissen müssen. Dass wir eigene oder fremde Handlungen im Nachhinein oft tollkühn, naiv oder dumm finden, liegt jedoch meist daran, dass es uns notorisch schwerfällt, uns in die Lage und auf den Wissenstand von einst zurückzuversetzen, sobald wir dazugelernt haben.