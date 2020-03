Covid-19: Wir müssen jetzt Kneipen und Unis schließen

Fantastic graphic from @washingtonpost on the difference social distancing made in the 1918-20 Spanish Flu epidemic. Highly relevant for #coronavirus pic.twitter.com/jn8jl9oOxn — Simon Hix (@simonjhix) March 11, 2020

Auf die Vernunft der Öffentlichkeit oder der Veranstalter zu hoffen, führt also in die Irre und zu mehr Erkrankten und Toten. Die Politik muss endlich vorangehen: Sie sollte jede öffentliche Veranstaltung in den nächsten Wochen verbieten und staatliche wie private Einrichtungen schließen, in denen sich größere Menschengruppen versammeln. Das sollte für Kneipen wie Universitäten gelten. Womöglich muss man sogar an umfassende Reisebeschränkungen an Flughäfen und im Bahnverkehr denken. Ja, das wird massive wirtschaftliche Einbußen verursachen und vor allem kleinere Betreiber in existenzielle Nöte bringen. Aber der Staat zeigt sich bislang zumindest gewillt, zu unterstützen.

Amazing! What South Korea is doing is really bending their #Covid19 epidemic curve. Only 131 new cases today, versus 909 on Feb. 29.

It's not just China. This clearly can be done. https://t.co/sueAO9XLF7 pic.twitter.com/Bw7WX1s9nM — Helen Branswell (@HelenBranswell) March 10, 2020

In einem zweiten Schritt sind die Schulen und Kindergärten in Erwägung zu ziehen. Noch raten die meisten Experten nicht dazu, die Kinder flächendeckend nach Hause zu schicken. Das Beispiel Wuhei, wo zu Beginn der Seuche Ferien herrschten, zeigt nämlich, dass geschlossene Schulen die Ausbreitung nicht gebremst oder eingedämmt haben (Anm. d. Autors: Es kann sein, dass Schulschließungen doch helfen können, wie neue Arbeiten andeuten). Zum Glück verläuft Covid-19 bei den Jüngsten unserer Gesellschaft fast ausschließlich sehr mild oder sogar symptomfrei, wie bisherige Daten zeigen. Schlösse man diese Einrichtungen vorzeitig, könnte dies landesweit viele arbeitende Eltern in Betreuungsnöte bringen – darunter Polizisten, das Pflegepersonal oder die Müllabfuhr, die lebensnotwendig für Gesundheit und öffentliche Ordnung sind. Wenn die Großeltern hier einspringen müssten, könnten diese einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt werden – was zu vermeiden ist.

Bevor es zu diesen Schließungen kommt, haben Landesregierungen und der Bund noch andere Präventionsmöglichkeiten und sollten diese nutzen. Wir können das schaffen, wie Südkorea zeigt. Dort hat sich der Ausbruch inzwischen deutlich verlangsamt. Ein Blick in die Vergangenheit ist lehrreich: Als die Spanische Grippe 1918 ausbrach, griff die US-Metropole Philadelphia erst spät zu drastischen Maßnahmen und ließ sogar eine große Parade zu. In der Folge traf eine gewaltige Grippewelle die Stadt, die zu zahlreichen Toten führte. St. Louis hingegen reagierte schnell und umfassend und schränkte das öffentliche Leben massiv ein. Die Epidemie dauerte dort zwar etwas länger, dafür gab es sehr viel weniger Opfer. Deutschland muss also Zeit gewinnen und wie St. Louis sein – nicht wie Philadelphia.