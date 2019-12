Springers Einwürfe: Die allzu künstliche Intelligenz

Ullman spekuliert nun, dass eine künftige künstliche allgemeine Intelligenz, die den Namen wirklich verdient, auf passend vorgeformten Netzen beruhen sollte. Deren Binnenstrukturen könnten autonom entstehen, indem Netze das einmal Gelernte an andere Netzgenerationen weiterreichen, so wie Kinder mit Hilfe eines durch Evolution und kulturelle Vererbung geprägten Denkapparats flink ihre Erfahrungen sammeln. In den Grundzügen klingt das viel versprechend – falls sich das Design eines solchen Systems in den Details nicht als ebenso verzwickt entpuppen wird wie der Versuch, unser Gehirn in seinen Einzelheiten zu verstehen.