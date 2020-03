Freistetters Formelwelt: Die Covid-19-Gleichung

Die Covid-19-Pandemie hat die Virologie zum Dauerthema in den Medien gemacht – aber auch die Mathematik. Das exponentielle Wachstum der Infektionsfälle nämlich ist, was die Situation so besorgniserregend macht: Die Anzahl der Infizierten verdoppelt sich immer nach dem gleichen Zeitraum.

Das sieht anfangs noch harmlos aus, führt aber erschreckend schnell zu ebenso erschreckend großen Zahlen. Deswegen trifft man Maßnahmen, um die Ausbreitung einzuschränken. Dadurch will man das exponentielle Wachstum bremsen und die ständig schnell ansteigende Kurve der Infektionsfälle in eine Form zu »biegen«, die durch eine andere Gleichung beschrieben wird:

Die Formel beschreibt eine der Möglichkeiten, die sogenannte »Logistische Gleichung« zu definieren. Sie wurde vom belgischen Mathematiker Pierre-François Verhulst entwickelt, der sich 1838 mit mathematischen Modellen zum Bevölkerungswachstum beschäftigte. Zuvor hatte der britische Ökonom Thomas Malthus seine berühmtes »Bevölkerungsgesetz« aufgestellt, laut dem die Zahl der Menschen exponentiell wachse, was früher oder später zu einer Katastrophe führen müsse. Verhulst ergänzte das Modell von Malthus aber. Er fügte mathematische Terme, die diverse wachstumshemmende Faktoren beschreiben können.