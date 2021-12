Springers Einwürfe: Die Erblast des Klimawandels

Die Resultate zeichnen ein drastisches Bild. Während eine 1960 zur Welt gekommene Person im Mittel viermal in ihrem Leben eine ungewöhnliche Hitzephase durchsteht, wird ein 2020 geborenes Kind das Gleiche rund 30-mal durchmachen, sofern die globale Erwärmung auf 2,5 Grad begrenzt bleibt. Bei Begrenzung auf 2 Grad beziehungsweise 1,5 Grad Erderwärmung sinkt die Zahl der erlebten Hitzewellen auf durchschnittlich 22 beziehungsweise 18. Das heißt, selbst in optimistischen Szenarien erhöht sich die Häufigkeit extremer Hitze auf das Vier- bis Siebenfache.

Zudem betrachten die Autoren der Generationenstudie weitere Wetterextreme. Bei 3 Grad Erderwärmung würde ein im Jahr 2020 sechsjähriges Kind bis ins hohe Alter mit zweimal so vielen Waldbränden und Wirbelstürmen, dreimal so vielen Überflutungen, viermal so vielen Ernteausfällen, fünfmal so vielen Dürren und 36-mal so vielen Hitzewellen konfrontiert werden wie eine anno 1960 geborene Vergleichsperson.

Diese Zahlen, so pauschal sie sind, illustrieren erstens, dass selbst die optimistischsten Szenarien eine deutliche Zunahme dramatischer Wetterereignisse vorhersagen, und zweitens, wie krass jedes halbe Grad globaler Erwärmung die Umweltschäden hochtreibt. Sehr konkrete Gründe also, alles nur irgend Mögliche zum Schutz unserer Nachkommen vor den Folgen des Klimawandels zu unternehmen.