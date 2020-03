Springers Einwürfe: Die gute alte Zukunft

Irgendein Witzbold – gehandelt werden unter anderem Mark Twain und Karl Valentin – hat den weisen Satz geprägt: »Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.« Sir Karl Popper drückte dasselbe seriöser aus: Die Zukunft wird zuvörderst von technischem Wandel geprägt – aber das Wesen künftiger Entdeckungen besteht nun einmal darin, heute nicht bekannt zu sein.

Wen wundert’s also, dass sich Propheten umso eher blamieren, je präziser sie sich ausdrücken. Zukunftsforscher Robert Jungk prognostizierte 1952 die industrielle Beherrschung der Kernfusion für spätestens 1970, doch die Menschheit wartet schon ein halbes Jahrhundert länger auf die energetische schwarze Null bei Tokamak und Stellarator. Und ob bald Scharen von in Deutschland fabrizierten Flugtaxis durch Bayerns Lüfte schwirren werden, wie Digitalisierungs-Staatsministerin Dorothee Bär kühn verspricht, darf man mit gesunder Skepsis abwarten.

So griff ich ohne große Erwartung nach einem knapp 40 Jahre alten Bestseller, um nachzusehen, wie sich Prognosen von damals bewährt haben. In »The Third Wave« (auf Deutsch 1980 als »Die Zukunftschance« erschienen) unterschied der US-Futurologe Alvin Toffler drei Innovationsschübe. Die erste Welle begann mit der neolithischen Revolution, also dem Übergang vom Nomadentum zur Züchtung von Nutztieren und Ackerpflanzen; die zweite bildete die Industrialisierung. Gegenwärtig, so Toffler, stehen wir am Anfang einer dritten Welle, die von digitaler Informationsverarbeitung geprägt ist.

So weit, so gut, weil allgemein. Doch zu meinem Erstaunen bestehen auch manche Einzelprognosen den Gegenwartstest. Dem Visionär kam wohl zugute, dass er in seinen linken Anfängen praktische Fabrikerfahrung am Fließband gesammelt hatte, während er später libertäre, staatsferne Ansichten vertrat. Die resultierende systemneutrale Haltung erklärt die große Wirkung, die Tofflers Schriften in China im Lauf der Liberalisierung unter Deng Xiaoping ausübten.