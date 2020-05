Freistetters Formelwelt: Die Kraft des Nichts

Kürzlich habe ich wieder einmal diese Art von Nachricht in meinem E-Mail-Postfach gehabt. Vermutlich bekommen alle Leute so was, die sich regelmäßig in der Öffentlichkeit zu naturwissenschaftlichen Themen äußern. Mal ist es jemand, der Einsteins Relativitätstheorie widerlegt haben will; mal jemand, der glaubt, die »Weltformel« entdeckt zu haben. Heute war es die Entdeckung eines Perpetuum mobile, einer Maschine, die quasi Energie aus dem Nichts schöpfen kann. Eine durchaus nützliche Erfindung, die aber leider sämtlichen bekannten Naturgesetzen widerspricht.

Das dürfte sich mittlerweile auch in der Szene der pseudowissenschaftlichen Erfinder herumgesprochen haben (die übrigens immer Erfinder und so gut wie nie Erfinderinnen sind), weswegen der alte Begriff »Perpetuum mobile« kaum noch benutzt wird. Stattdessen verwendet man Worte wie »Nullpunktenergie« oder »Raumenergie«. Dazu hat die Physik tatsächlich etwas zu sagen und auch eine entsprechende Formel parat:

Sie stammt aus der 1948 veröffentlichten Arbeit »On the attraction between two perfectly conducting plates« des niederländischen Physikers Hendrik Casimir. Er beschreibt darin eine Kraft F, die zwischen zwei in einem Vakuum platzierten Platten wirkt. Die Stärke der Kraft berechnet sich aus den physikalisch-mathematischen Konstanten ħ (dem reduzierten planckschen Wirkungsquantum), c (der Lichtgeschwindigkeit) und π (der Kreiszahl). Sonst taucht in der Formel nur noch a auf, der Abstand zwischen den beiden Platten.

Ist das Energie aus dem Nichts? Je kleiner der Abstand, desto größer die Kraft zwischen den Platten. Nirgendwo taucht hier eine Masse auf, eine elektrische Ladung, Luftdruck oder sonst irgendetwas, was der Ursprung der Kraft sein könnte. Den findet man woanders, und zwar in der berühmten heisenbergschen Unschärferelation, die unter anderem besagt, dass man die Energie eines Systems zu einem konkreten Zeitpunkt nie exakt messen kann. Nicht aus technischen Gründen, sondern weil auf Grund quantenmechanischer Unschärfen keine solchen exakten Werte existieren.