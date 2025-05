Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die Mathematik des neuen rumänischen Präsidenten Nicușor Dan

Viele Menschen denken, Mathematik sei kompliziert und öde. In dieser Serie möchten wir das widerlegen – und stellen unsere liebsten Gegenbeispiele vor: von schlechtem Wetter über magische Verdopplungen bis hin zu Steuertricks. Die Artikel können Sie hier lesen oder als Buch kaufen

Im Jahr 1997 zogen meine Eltern mit meinem Bruder und mir nach Bukarest. Das war damals ein extremer Kulturschock. In meiner Schule, einem sehr großen grauen Hochhaus, wurde der Müll auf dem Schulhof verbrannt. Dadurch waren die Pausen stets von einer gelben, stinkenden Rauchsäule begleitet. Einige der Nachbarskinder, mit denen ich so gerne spielte, hatten in ihrem Haus keinen Wasseranschluss. Manchmal ging ich mit ihnen ans Ende der Straße, wo sie ihren Eimer an einer öffentlichen Zapfstelle füllten und wieder nach Hause trugen. Und natürlich haben sich die Straßenhunde in meine kindlichen Erinnerungen eingebrannt, die überall unterwegs waren – was mir damals natürlich sehr gefiel: noch mehr Spielgefährten!

Insgesamt haben meine Mutter, mein Bruder und ich nur ein knappes Jahr in Rumänien gewohnt, bevor wir wieder nach Deutschland zurückkehrten. Mein Vater blieb noch einige Jahre dort. In der Zwischenzeit hat sich sehr viel in dem Land getan. Besonders aufgehorcht habe ich nun Mitte Mai 2025, als ein neuer rumänischer Präsident gewählt wurde. Denn Nicușor Dan hat nicht wie viele andere Staatsoberhäupter Politikwissenschaft oder Jura studiert und er war auch nicht schon immer Berufspolitiker, sondern er kommt aus der Mathematik. Nicht nur hat er als Schüler zweimal Gold bei der Internationalen Mathematikolympiade geholt (und das mit voller Punktzahl), sondern hat auch aktiv geforscht und wissenschaftliche Beiträge in bedeutenden mathematischen Journalen veröffentlicht. Das hat mich neugierig gemacht: Womit beschäftigte sich der rumänische Präsident vor seinem drastischen Karrierewechsel? Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Paradox und Dilemma – Ausweglose Situationen in der Mathematik

Dan forschte in einem Bereich, der als Arakelov-Geometrie bekannt ist. Falls Sie mit dem Begriff nur wenig anfangen können, keine Angst – ich kannte ihn zuvor ebenso wenig. Ich werde auch nicht anfangen, auf die einzelnen Beiträge von Dan einzugehen, sondern möchte stattdessen einen Überblick über die Beweggründe geben, warum sich Menschen mit der Arakelov-Geometrie beschäftigen. Dafür müssen wir einige Jahrtausende in die Vergangenheit reisen.