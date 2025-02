Freistetters Formelwelt: Das Rätsel um die Quantenmechanik des Wasserstoffatoms und Pi

Ungenauigkeiten enthüllen eine ungeahnte Verbindung

Es geht dabei um die Berechnung der Energiezustände eines Wasserstoffatoms. Das ist eigentlich keine allzu schwere Aufgabe; die entsprechende Formel hat schon Niels Bohr vor mehr als einem halben Jahrhundert entwickelt. Man kann allerdings auch einen anderen Ansatz wählen, nämlich die so genannte Variationsmethode. Kurz gesagt wählt man dabei eine einfache Näherung für die gesuchte Lösung aus und vergleicht anschließend das Ergebnis mit der exakten Lösung (die dank der Formel von Bohr ja bekannt ist). Dabei haben Friedmann und Hagen festgestellt, dass der berechnete Unterschied umso kleiner wird, je größer der Drehimpuls ist.

Betrachtet man nur den Grundzustand des Atoms, beträgt der Fehler zirka 15 Prozent, im ersten angeregten Zustand sind es knapp zehn Prozent, und je größer die Anregung, desto kleiner die Abweichung. Diese Fehlerraten erinnern stark an den Fehler, den man mit dem Wallis-Produkt macht, wenn man unterschiedlich viele Terme zur Annäherung an π nutzt. Als Friedmann und Hagen eine mathematische Formel aufstellten, um die Abweichung zwischen der Näherung und der exakten Lösung in Abhängigkeit der Anregung zu beschreiben, haben sie tatsächlich die Formel für das Wallis-Produkt gefunden.

Das ist durchaus überraschend. Die Kreiszahl π findet sich zwar überall in der Naturwissenschaft. Aber niemand hatte damit gerechnet, dass eine so spezielle Näherungsmethode für π bei der Beschreibung der Energiezustände eines Wasserstoffatoms auftaucht. Neue Erkenntnisse über π oder Wasserstoff lassen sich daraus jedoch nicht ableiten. Allerdings schreiben Friedmann und Hagen in ihrer Arbeit: »Die Existenz einer solchen Herleitung weist darauf hin, dass es beeindruckende Verbindungen zwischen der etablierten Physik und der reinen Mathematik gibt, die bemerkenswert schön sind und trotzdem noch entdeckt werden müssen.« Und das reicht als Erkenntnis vollkommen aus.