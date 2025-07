Schlichting!: Die Physik von Käserosetten

H. Joachim Schlichting diesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Hinter zahlreichen alltäglichen Dingen versteckt sich verblüffende Physik. Seit vielen Jahren spürtdiesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Alle seine Beiträge finden sich auf dieser Seite.

Der Schweizer Käse namens Tête de Moine, zu deutsch Mönchskopf, ist nicht nur geschmacklich, sondern auch physikalisch einzigartig. Von dem zylinderförmigen Laib werden mit einem speziellen Drehhobel, der Girolle, dünne rosettenartige Späne abgeschabt. Sie legen sich dabei in filigrane Rüschen. Erst in dieser besonderen Form entfaltet der Käse am Gaumen seinen unverwechselbaren Geschmack.

Was diesen Käse über sein Aroma hinaus zudem physikalisch interessant macht, ist die erstaunliche Strukturbildung. Hier entsteht durch eine denkbar einfache Prozedur ein ziemlich komplexes Gebilde. Es erinnert an die in früheren Zeiten verbreitete Halskrause oder an rüschenbesetzte Kleidung. Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Stumme Zeugen Download (Abo)

Die Rosette ist nicht nur hübsch, sondern sie hat außerdem eine aromatische Funktion: Ihr großes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen verstärkt den Geschmack des Käses und verleiht ihm ein fluffiges Mundgefühl.