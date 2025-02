Gute Nacht – die Kolumne für besseren Schlaf: Die seltsame Verbindung von Ordnung und Schlaf

Räumen Sie am Abend einiges weg. Sagen Sie Bescheid, dass Sie nicht gestört werden wollen, und dann schauen Sie sich an, was vor Ihnen liegt. Und dann fangen Sie an. Aufräumen geht oft schneller, als die Masse erwarten lässt. Überlegen Sie sich vorab, was Sie mit Dingen tun, für die es keinen Ort gibt. Kann die Kleidung, aus der das Kind herausgewachsen ist, in eine große Kiste? Oder in ein eigenes Schrankfach? Oder vielleicht direkt in Tüten, die umgehend gespendet werden? Wohin können die Sommersachen? Überlegen Sie sich Antworten auf erwartbare Herausforderungen. Und freuen Sie sich aktiv, wenn eine Ecke frei geräumt ist.

Priorisieren Sie Ruhe vor Regeln

Nun wissen Eltern, dass Aufräumen am Abend bei Kindern eher nicht zur Beruhigung führt. Einigen Sie sich daher auf Regeln, die für das Kind sinnvoll sind. Vielleicht kann ein Teppich markieren, wo am Abend noch Spielzeug liegen darf und wo nicht? Oder Sie kleben mit Kreppband einen Weg ab, der immer frei bleiben muss – das danken Ihnen auch Ihre Füße. Gerade bei jüngeren Kindern kann es helfen, eine aufgebaute Spiellandschaft stehen zu lassen, Haufen aber wegzuräumen.

Ob für das Lernen, die Laune oder die Gesundheit – guter Schlaf ist lebenswichtig. Doch leider klagen viele Menschen über Schlaflosigkeit oder Schlafprobleme. In der Kolumne » Gute Nacht – die Kolumne für besseren Schlaf « gehen wir regelmäßig auf Hintergründe zum Thema Schlaf ein und geben Tipps, wie Sie (wieder) besser ein- und durchschlafen.

Aufräumen unter Zwang dient niemals dazu, Kinder zu ordentlichen Mitbewohnern zu erziehen. Schaffen Sie eine Wertschätzung für freie Spielfläche und stellen Sie viele Boxen bereit, in denen die Haufen verschwinden können. Feiern Sie auch mit Ihrem Kind – aber nicht die Ordnung, sondern die Fläche, auf der Neues entstehen kann.