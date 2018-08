Was bleibt vom langen Sommer 2018? Mir ist in dieser Zeit klar geworden, wie sehr wir unsere Lebensweise umstellen müssen, um mit dauerhaft hohen Temperaturen und Trockenheit umzugehen. An manchen Tagen musste ich mich zum Beispiel entscheiden: Will ich vom Schreibtisch aus durch die schöne Fensterfront nach draußen schauen, oder lasse ich die Rollläden herunter, um die Temperatur im Arbeitszimmer erträglich zu halten? Und als freiberuflicher Journalist hatte ich in den vergangenen Wochen das Glück, mittags Siesta machen zu können. Doch diese Möglichkeit hat längst nicht jeder, auch nicht jeder Freelancer. Wir denken bei Sonne und Hitze gerne an den Urlaub, doch in den Urlaubsländern haben sich die Menschen auch im Arbeitsalltag besser daran angepasst. Da steht uns noch einiges bevor, wie mir kürzlich die Klimaforscherin Daniela Jacob in einem Interview zu extremen Wetterereignissen erklärt hat.

An welche Sommer wir uns mittel- bis langfristig anpassen müssen, liegt aber weiter in unserer Hand, denn die globale Durchschnittstemperatur hängt von unseren CO 2 -Emissionen ab. Es sieht so aus, als würden wir in diesem Jahrhundert die Marke von zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau reißen – zumindest für einige Zeit. Doch wenn wir die Wende nicht schaffen, können es auch drei oder vier Grad werden. Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass wir den langen, unaufhaltsamen Übergang in eine »Heißzeit« anstoßen, in der die Eispanzer am Nord- und Südpol komplett abschmelzen und der Meeresspiegel um dutzende Meter steigt.

Der »Spektrum.de«-Kollege Lars Fischer zieht folgendes Fazit aus einer neueren Studie zur Heißzeit: »Was es für zukünftige Kulturen bedeuten würde, keine stabile Welt zu kennen, weil das Klima über zigtausende Jahre langsam wärmer wird und die Küstenlinien unaufhaltsam zurückweichen, ist sicher ein großartiger Ansatzpunkt für Sciencefiction. Als Vorschau auf die Zukunft der Menschheit ist das eher eine gruselige Vorstellung.« Die Folgen unserer CO 2 -Emissionen werden wir zum Teil selbst noch erleben, viel stärker trifft es jedoch die nachfolgenden Generationen.

Gute Gründe, die Hoffnung aufzugeben

So mancher hat in den vergangenen Wochen geseufzt und sich gefragt, ob das überhaupt noch etwas werden kann mit dem Klimaschutz. Gemeint ist ein Klimaschutz, der tatsächlich die Emissionen deutlich reduziert. Es spricht einiges dagegen: Menschen fällt es generell schwer, auf eine Bedrohung zu reagieren, die weit in der Zukunft liegt. »Wieso weit in der Zukunft?«, mögen Sie fragen. Waldbrände, Ernteausfälle und Dehydrierung sind doch schon Probleme der Gegenwart. Soweit ich das sehe, wird für diese Wetterfolgen aber niemand verantwortlich gemacht. Erst die dauerhafte Überforderung der Gesellschaft in der Zukunft begründet die Reduktion der Treibhausgase, befürchte ich.