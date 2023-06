Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die Unschärferelation gilt nicht nur in der Quantenwelt

Kurze Signale führen zu Ungewissheit bezüglich der Frequenz

Angenommen, Sie zeichnen ein kurzes Signal auf, das sich aus zwei Frequenzen k = 5 Hertz und k = 40 Hertz zusammensetzt. Die Funktion hat dann zum Beispiel folgende Form: \(f(t) = e^{-\pi t^2}\left(10 \cos(2\pi\cdot 5t) + 5\cos(2\pi\cdot 40t)\right)\). Der Faktor \(e^{-\pi t^2}\) führt dazu, dass das Signal nur kurzzeitig entsteht und dann wieder abklingt. Nun kann man die Fourier-Transformation nutzen, um eine neue Funktion zu erhalten, die nur von der Frequenz des aufgenommenen Signals abhängt und nicht mehr von der Zeit. Dafür multipliziert man f(t) mit sin(2πkt) und cos(2πkt) und integriert die Produkte jeweils von t = −∞ bis t = ∞, um die mit der x-Achse eingeschlossene Fläche zu berechnen.

Wenn man das Integral über f(t)·sin(2πkt) bildet, kommt null heraus. Das heißt, das aufgenommene Signal hängt nicht mit einer Sinusfunktion zusammen. Das Integral über f(t)·cos(2πkt) liefert hingegen einen endlichen Wert: \(5 \left(2e^{-\pi(k-5)^2}+e^{-\pi(k-40)^2}\right)\). Das ist die Fourier-Transformation des Signals f(t). Der dazugehörige Graph besteht aus zwei spitzen Peaks, die bei k = 5 Hertz und k = 40 Hertz liegen – jenen Frequenzen, aus denen sich das Signal zusammensetzt.

Auf diese Weise kann man die Fourier-Transformation für jede beliebige Funktion f(t) berechnen. Und man kann beweisen, dass dabei zwangsläufig eine Unschärferelation auftritt: Je kürzer das Zeitsignal, desto breiter fallen die Peaks im Frequenzbereich aus, sie schmieren gewissermaßen aus. Das heißt, dass sich die Frequenzanteile des Signals nicht eindeutig bestimmen lassen. Umgekehrt dehnt sich das Signal in der Zeit aus, je präziser man die Frequenzen festlegt.

Man kann diese Unschärfe für allgemeine Funktionen f(t) beweisen, dafür sind allerdings Kenntnisse aus der harmonischen Analysis nötig. Doch wir können die Unschärfe an dem obigen Beispiel durchrechnen, indem wir den Faktor \(e^{-\pi t^2}\) durch \(e^{-\pi \cdot A \cdot t^2}\) ersetzen, wobei A eine große Zahl ist. Je größer A, desto kürzer ist das Signal f(t). Führt man wie zuvor die Fourier-Transformation durch, erhält man folgendes Ergebnis: \(\frac{5}{\sqrt{A}} \left(2e^{-\frac{\pi}{A}(k-5)^2}+e^{-\frac{\pi}{A}(k-40)^2}\right)\). Der Faktor A taucht nun als Kehrwert in der Funktion auf – und führt somit dazu, dass die dazugehörige Kurve im Frequenzraum breiter wird.

© Gmt / Fourier-Unschärfe / CC BY-SA 2.5 CC BY-SA (Ausschnitt) Fourier-Unschärfe | Je kürzer das Signal, desto breiter die Frequenzverteilung und umgekehrt.

Damit wird klar, warum man sich bei gewöhnlichen Radarmessungen entscheiden muss: Entweder man schickt einen sehr kurzen Puls los für eine möglichst präzise Ortung, was jedoch ein verwaschenes Frequenzspektrum verursacht. In diesem Fall kann man die Geschwindigkeit eines bewegten Objekts schlecht abschätzen. Andersherum könnte man aber auch ein längeres Signal verwenden, wodurch die Positionsmessung weniger genau ausfällt; dafür sind die Frequenzanteile aber ausgeprägter, was zu einer besseren Geschwindigkeitsbestimmung führt.

Diese Wahl zwischen einer exakten Messung der Position oder Geschwindigkeit erinnert schon stark an die heisenbergsche Unschärferelation aus der Quantenmechanik. Dort ist das Problem ein ähnliches, weil sich quantenmechanische Objekte wie Elektronen oder Atome nicht mehr als reine Punktteilchen beschreiben lassen. Wie Physikerinnen und Physiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausfanden, besitzen Teilchen auch Welleneigenschaften. Und das führt direkt zur Unschärferelation: Es ist unmöglich, sowohl den Ort als auch die Geschwindigkeit eines quantenmechanischen Teilchens gleichzeitig beliebig genau zu ermitteln. Damit ist die Unschärferelation also keine Eigenheit der Quantenphysik, sondern ein fester Bestandteil unserer Welt, der sich auch in praktischen Problemen wie der Ortung per Radar äußert.