Freistetters Formelwelt: Die Wurstkatastrophe der Mathematik

Wenn in der Mathematik von »Würsten« gesprochen wird, redet man im Allgemeinen nicht von Nahrungsmitteln, sondern beschäftigt sich mit der Theorie endlicher Kugelpackungen. Es geht dabei um die Frage, wie man eine endliche Anzahl gleich großer Kugeln möglichst platzsparend verpacken kann. Das Problem lässt sich leicht veranschaulichen. Dazu kann man sich etwa ein paar Tennisbälle vorstellen: Wie muss man diese anordnen, damit das Volumen der Hülle, in die sie verpackt werden, möglichst gering wird?

Echte Tennisbälle werden normalerweise hintereinander in einer Reihe positioniert und in röhrenförmigen Dosen verpackt. Diese Anordnung ist eine Annäherung an das, was in der Mathematik als »Wurstpackung« bezeichnet wird. Sie erhält man, wenn die Mittelpunkte aller Kugeln auf einer geraden Linie liegen. Die minimale Hülle um sie herum ähnelt dann einer Wurst, weswegen der ungarische Mathematiker László Fejes Tóth dafür den entsprechenden Ausdruck geprägt hat. Von Tóth stammt auch die »Wurstvermutung«:

© public domain (Ausschnitt) Wurstvermutung

Diese Formel beschreibt Bälle (B) nicht nur in drei, sondern auch in mehr Dimensionen (d). Das Konzept bleibt dabei gleich: Eine d-dimensionale Kugel ist die Menge aller Punkte in einem d-dimensionalen Raum, die den gleichen Abstand von einem Mittelpunkt haben. Tóths Vermutung beschäftigt sich nun mit dem Volumen Vd der Packung und besagt, dass in Räumen mit mehr als vier Dimensionen die Wurstpackung immer die beste ist, gleich wie viele Kugeln man betrachtet.

In drei Dimensionen ist das nicht so. Hier wissen wir, dass für drei und vier Kugeln die Wurstpackung tatsächlich optimal ist. Auch für mehr Kugeln sollte das so sein, doch das ist noch nicht einwandfrei bewiesen. Bei 56 Kugeln dagegen ist eine Cluster-Packung definitiv besser, also eine Anordnung, bei der die Kugeln nicht in einer Linie und auch nicht alle in einer Ebene liegen (wie diese Packung im Detail aussieht, ist allerdings unbekannt). Die Überlegenheit der Cluster-Packung konnte für andere einzelne Werte der Kugelanzahl ebenso bewiesen werden, aber eine allgemeine Regel kennt man nicht.