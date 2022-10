Die fabelhafte Welt der Mathematik: In spätestens 17 000 Jahren geht die Welt unter

Natürlich ist das Doomsday-Argument stark umstritten und wird von vielen Wissenschaftlern abgelehnt. Man könnte beispielsweise für das Weltuntergangsszenario nicht nur Menschen in die Betrachtung miteinbeziehen, sondern Lebewesen im Allgemeinen. Dadurch ist die Anzahl aller Organismen, die bereits gelebt haben, deutlich größer – was die mögliche Apokalypse in ferne Zukunft rückt. Ebenso kann man argumentieren, dass der Gedanke an ein Doomsday-Argument recht früh in der menschlichen Entstehungsgeschichte auftaucht, nämlich sobald wir eine gewisse Wissensschwelle überschritten haben. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns erst am Anfang der Entwicklungsgeschichte befinden, höher: Unsere Position im Zahlenstrahl ist also nicht so gleichverteilt, wie im kopernikanischen Prinzip angenommen.

Wie alt wurde die Berliner Mauer?

Es gibt unzählige weitere Gründe, warum das Doomsday-Argument wahrscheinlich nicht korrekt ist. Dennoch ist es interessant zu sehen, wie eine solche Logik in der Vergangenheit zu richtigen Schlüssen geführt hat. So zog der theoretische Physiker John Richard Gott III das Argument heran, um auf die Bestandsdauer der Berliner Mauer zu schließen. Bei einem zufälligen Besuch der damals geteilten Stadt im Jahr 1969, als die Mauer bereits acht Jahre alt war, stellte er folgende Überlegung an: Wenn die Mauer über eine Dauer l besteht, dann hat er das Monument mit 50 prozentiger Wahrscheinlichkeit in einem Zeitraum der Länge l/2 besucht. Die acht Jahre des Bestehens könnten beispielsweise gerade einmal ein Viertel der Lebensdauer l der Mauer ausmachen, oder auch Dreiviertel davon. Damit hat man ein solches Zeitintervall von l/4 bis 3l/4 abgesteckt. Da der Zeitpunkt von Gotts Besuch mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit in dieses Intervall fällt, dann würde die Mauer noch zwischen 8·⅓ ≈ 2,7 und 8·3=24 Jahre stehen. Und damit behielt er Recht: 20 Jahre nach seinem Besuch fiel die Mauer.