Springers Einwürfe: Das Auto – ein Nachruf

Erwachsen werden, das hieß in meiner Jugend: den Führerschein machen und mit dem ersten selbst verdienten Geld (plus einer elterlichen Starthilfe) einen fahrbaren Untersatz kaufen. Seither habe ich im Lauf der Zeit fünf oder sechs gebrauchte Pkws besessen, lebe aber nun schon jahrzehntelang autofrei. In meiner mittelgroßen Stadt komme ich mit Fahrrad, Carsharing, Bus und Taxi gut zurecht – und spare obendrein eine Menge.

So beobachte ich aus persönlicher Distanz eher gelassen, wie sich das Image des Autos wandelt: vom Vehikel der individuellen Freiheit zum ökologischen Problem. Dabei ist mir bewusst, dass Pendler und Landbewohner bis auf Weiteres mangels Alternativen nicht ohne ein oder sogar zwei Autos auskommen können. Deshalb geht der Wandel nicht glimpflich ab, sondern wird von heftigen Auseinandersetzungen begleitet. Ein Beispiel bietet der Aufstand der französischen »Gelbwesten« gegen die Einführung einer Ökosteuer auf Diesel und Benzin.

Wie ein kritischer Rückblick auf die Geschichte des Individualverkehrs offenbart, schuf das Auto schon immer gewaltige, jedoch lange ignorierte Probleme. Für die USA, wo das massengefertigte Ford-T-Modell zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals Millionen Bürger zu privaten Autobesitzern machte, hat dies der Techniksoziologe Lee Vinsel nacherzählt.

Vinsel schildert einen technologischen Durchmarsch, dessen Blutzoll zunächst als unvermeidlich hingenommen wurde. Bereits 1909 töteten die vergleichsweise wenigen und langsamen Knatterkutschen mehr als 1000 Amerikaner. In der Folge stieg die Zahl stetig und steil, bis in den 1970er Jahren jährlich 50 000 Menschen auf US-Straßen ums Leben kamen – Jahr für Jahr fast so viele Amerikaner wie im gesamten Vietnamkrieg. Erst danach begannen öffentliche Regulierungsmaßnahmen die Opferzahlen allmählich zu senken. Im Verlauf spielte ab Mitte der 1960er Jahre ein Bewusstseinswandel eine Rolle, der von den Universitäten ausging und sich in Bezug auf das Auto im Konsumentenanwalt Ralph Nader personifizierte. In Deutschland wurde 1976 die Gurtpflicht eingeführt, 1984 der Abgaskatalysator.