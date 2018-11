Feuer in Kalifornien: Eine vorhersehbare Katastrophe

Klimawandel als Gorilla im Raum

Zum einen ist da der Klimawandel, der sich natürlich auch in Kalifornien bemerkbar macht. Wie von Klimaforschern prognostiziert, mehren sich Wetterextreme. Auf ausgedehnte Dürren folgen Winter mit regelrechten Sintfluten wie 2016 auf 2017, als beispielsweise die Infrastruktur des Oroville-Staudamm fast von den Wassermassen schwer beschädigt. Die Pflanzen danken es mit intensivem Wachstum, und in der folgenden Trockenheit entsteht mehr brennbare Biomasse. Nach dem letzten nassen Winter folgten in Kalifornien wieder fast zwei Jahre mit überschaubaren Regenfällen. Diese Muster häufen sich und sollen sich auch zukünftig mehren: Das Wetter wird immer weniger berechenbar. Allein die letzte Dürre sowie wiederkehrende Insektenplagen haben Schätzungen zufolge rund 130 Millionen Bäume absterben lassen, die optimale Nahrung für Feuer bilden.

Ein zweiter Aspekt ist die Zersiedelung der Landschaft: Städte und Dörfer fressen sich in die Umgebung. Wohngebiete und Feuerökosysteme überschneiden sich. Und wo Menschen sind, entstehen häufiger Brände. Wir sind die Brandstifter Nummer 1 – in den USA und in vielen anderen Teilen der Erde. Weggeworfene Zigaretten und Flaschen, die wie ein Brennglas wirken, Brandstiftung und heiße Autokatalysatoren, außer Kontrolle geratene Campingfeuer und so weiter. Blitze oder natürliche Selbstentzündung spielen dagegen nur noch eine untergeordnete Rolle. Und die Brandbekämpfung wird erschwert, weil es zu viele und weit verteilte Gebäude zu schützen gilt. Solange Menschen immer weiter in diese Regionen vordringen, müssen wir leider mit weiteren Opfern rechnen. Doch kaum ein Politiker möchte gegen diesen Landschaftsfraß vorgehen.

Was kann man tun? Den Klimawandel einzudämmen, wäre die wichtigste Aufgabe. Doch das ist eine langfristige Aufgabe, und die Regierung Trump scheint – im Gegensatz zu der des kalifornischen Bundesstaats – nicht besonders gewillt, diese Aufgabe anzugehen. Regional könnte man an anderen Punkten ansetzen. Das Feuermanagement ist längst aus der reinen Unterdrückungspolitik heraus, doch jahrzehntelange Fehler lassen sich ebenfalls nicht über Nacht lösen. Gezielt Feuer zu legen, kann nur bei geeigneten Wetterbedingungen ansetzen, die – siehe oben – wegen des Klimawandels seltener werden. Zudem sehen viele Menschen Feuer immer noch rein als Katastrophe, nicht aber als natürlichen Bestandteil eines Ökosystems. Hier muss also Aufklärungsarbeit geleistet werden.

Bleibt schließlich noch ein letzter Punkt: Wir müssen unser Verhalten ändern. Dass sich Brandstiftung von selbst verbietet, ist klar. Doch auch die unachtsam weggeworfene Zigarette oder Glasflasche ist höchste Dummheit. Wichtiger ist es aber noch, die weitere Zersiedelung der Landschaft zu verhindern und rückgängig zu machen. Natürlich wohnt es sich im Grünen auf einem Berggrat sehr schön, doch lebt man dann quasi auch wie auf einer Streichholzschachtel. Viele Opfer wären vermeidbar, wenn sich der Mensch aus der Wildnis zurückzöge und (kleine) Feuer auch mal brennen ließe. Wir müssen uns an die Feuer anpassen, wenn wir nur auf Bekämpfung setzen, scheitern wir – und müssen noch mehr Menschenleben beklagen.