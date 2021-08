In Bestform: »Niemand braucht Eiweiß-Shakes oder Protein-Riegel«

Um Muskeln aufzubauen, greifen viele Sportlerinnen und Sportler nach dem Krafttraining zu Protein-Shakes. Doch Anja Carlsohn, Professorin für Ernährungswissenschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, hält das in der Regel für überflüssig. Für Leistungssportlerinnen und -sportler weiß sie ein besseres und natürlicheres Rezept.

»Spektrum.de«: Auf vielen süßen Riegeln steht inzwischen »High Protein«. Für wen ist so etwas denn sinnvoll?

Anja Carlsohn: Grundsätzlich braucht niemand solche Produkte. Die meisten Menschen hier zu Lande nehmen genügend Proteine zu sich, im Schnitt sogar mehr als nötig. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Die tatsächliche Zufuhr liegt je nach Bevölkerungsgruppe bei 1,2 bis 1,6 Gramm. Deshalb ergibt es meiner Meinung nach keinen Sinn, Lebensmittel damit anzureichern. In erster Linie zielen solche Produkte auf gesundheitsbewusste, sportliche Personen.

Eiweiß oder Protein? Weil man sie erstmals aus Hühnerei isolierte, bezeichnet man Proteine oft als »Eiweiße«. Sie kommen aber in praktisch allen lebenden Organismen vor. Die Begriffe werden heute oft synonym verwendet, Fachleute ziehen jedoch den Begriff »Protein« vor. Er leitet sich vom griechischen Wort »prōteios« für »grundlegend« oder »erstrangig« ab. Der schwedische Mediziner und Chemiker Jöns Jakob Berzelius schlug diese Bezeichnung im Jahr 1838 vor. Seine These lautete, dass alle Proteine aus derselben Grundsubstanz bestehen, die Pflanzen für Tiere aufbereiten. Das erwies sich zwar als falsch. Richtig ist aber, dass alle Proteine aus denselben Bausteinen bestehen: den Aminosäuren.

Aber brauchen Sportlerinnen und Sportler denn nicht mehr Protein?

Natürlich spielt Protein beim Muskelauf- und -abbau eine Rolle. Schließlich besteht unsere Muskulatur zu rund 20 Prozent aus Proteinen. Sie setzt sich aus denselben Bausteinen zusammen, die auch in unserer Nahrung enthalten sind: Aminosäuren. Je mehr sie beansprucht wird, desto mehr Aminosäuren werden benötigt. Der Eiweißbedarf von Sportlerinnen und Sportlern ist im Vergleich zu nicht aktiven Menschen also schon erhöht. Er liegt zwischen 1,2 und 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, das heißt immer noch in dem Bereich, in dem wir es über eine normale Ernährung aufnehmen.