Eulbergs tönende Tierwelt: (K)ein Reh in Hollywood

Wissen Sie, wie ein Siebenschläfer klingt? Oder ein Reh? Warum der Pirol auch Regenkatze genannt wird? Vermutlich nicht – obwohl all diese Lebewesen Teil unserer heimischen Fauna sind. In der Kolumne »Eulbergs tönende Tierwelt« stellt der Techno-Künstler, Ökologe und Naturschützer Dominik Eulberg faszinierende Exemplare aus der Tierwelt vor unserer Haustür vor.

Kaum einem anderen Wildtier begegne ich als waschechte Eule auf meinen nächtlichen Streifzügen so häufig wie dem Reh (Capreolus capreolus). Es ist einfach überall in der Landschaft anzutreffen, sogar in meinem Garten – hier bedient es sich am Grünschnitthaufen oder am Vogelfutter.

Tatsächlich ist das Reh ein richtiges Erfolgsmodell. Als klassischer Kulturfolger kann es sich gut dem Lebensraum anpassen und profitiert sogar von der sonst kritisch anzusehenden Überdüngung unserer Landschaften. Denn es liebt stickstoffhaltige Pflanzen wie den Löwenzahn. Und da Raubtiere wie Wölfe und Luchse hier zu Lande rar sind und konkurrierendes Rotwild immens bejagt wird, hat sich sein Bestand in den letzten 150 Jahren massiv ausgedehnt. In Deutschland leben mittlerweile etwa zehnmal so viele Rehe wie Rot- und Damhirsche zusammen; mehr als eine Million werden jährlich bei der Jagd erlegt.

Obwohl Rehe bei uns quasi allgegenwärtig sind, sind die Wissenslücken ihnen gegenüber groß. Das Röhren der Hirsche ist wohl jeder und jedem bekannt. Aber wissen Sie auch, wie ein Reh klingt?