Springers Einwürfe: Ewiges Wachstum

Das Kunststück heißt Entkopplung: Es muss gelingen, das Wachstum der Wirtschaft von dem der Umweltbelastung abzukoppeln. Tatsächlich bringt der technische Wandel oft Einsparungen an Energie und Material mit sich. Man vergleiche nur alte Kühlschränke, Fernseher, Glühbirnen und Computer mit heutigen Produkten. Scheinbar schreitet die Entkopplung zügig voran. Während anno 1965 weltweit noch rund 760 Gramm CO 2 pro Dollar an produziertem Warenwert freigesetzt wurden, sind es heute weniger als 500 Gramm – ein Rückgang um 35 Prozent in einem halben Jahrhundert. Leider ist das aber bloß eine relative Entkopplung, wie der britische Umweltökonom Tim Jackson von der University of Surrey in Guildford und sein kanadischer Kollege Peter A. Victor von der York University in Toronto betonen (Science 366, S. 950, 2019).

Sobald Massen preiswerter und Energie sparender Geräte neue Märkte erschließen, tritt der notorische Rebound-Effekt ein: Wer für Haushaltsgeräte und Computer weniger bezahlt als früher, der kauft dafür öfter die nächste Neuerung oder ein teureres Auto; wer in seiner Wohnung Sparlampen installiert, knipst sie dafür seltener aus.