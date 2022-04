Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das Fahrstuhl-Paradoxon: Deshalb wartet man so lange

Wenn man sich im obersten Stockwerk eines Gebäudes befindet, dann kommen alle Aufzüge zwangsläufig von unten und fahren daraufhin wieder hinab. Wenn man davon ausgeht, dass die Kabine nicht im obersten Stockwerk verweilt, sondern direkt umkehrt, dann ergibt sich in der vorletzten Etage folgendes Bild: Eine Kabine fährt hoch und kurz darauf wieder hinunter. Das Zeitintervall zwischen einer hinauf- und einer hinabfahrenden Kabine ist also extrem kurz. Wenn man nun zu einem zufälligen Zeitpunkt den Aufzug ruft, ist die Wahrscheinlichkeit höher, zuerst eine aufsteigende Kabine zu erwischen. Wenn man jedoch an dem Aufzug verweilt, ohne einzusteigen, und über Stunden oder womöglich Tage Protokoll über alle Fahrten führt, dann wird man natürlich feststellen, dass im Mittel genauso viele Kabinen nach oben wie nach unten fahren.

Gleiches gilt im umgekehrten Fall für niedrige Stockwerke. Falls ein Gebäude keinen Keller hat, kommt eine Kabine stets von oben im Erdgeschoss an und setzt anschließend ihre Fahrt nach oben fort. Daher ist das Zeitintervall (falls die Kabine nicht im Erdgeschoss verweilt) im ersten Stock zwischen einem hinabfahrenden und einem aufsteigendem Aufzug sehr klein. Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit höher, zuerst einem nach unten fahrenden Aufzug zu begegnen.

Ein extrem langsamer Aufzug in Frankfurts Skyline

Um das Ganze besser zu verstehen, kann man sich ein größeres Gebäude als Beispiel nehmen. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten im relativ neuen WINX-Tower in Frankfurt, einem 30-stöckigen Hochhaus am Ufer des Main. Angenommen, es gäbe dort nur einen extrem langsamen Aufzug, der an jedem Stockwerk hält und eine Minute pro Etage braucht. Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pünktlich in den jeweiligen Etagen erscheinen, hat man einen Fahrplan erstellt, mit den Abfahrtszeiten in den jeweiligen Richtungen:

Wenn Sie also im ersten Stock arbeiten und noch nichts von diesem Fahrplan wissen und deshalb zu einem beliebigen Zeitpunkt an den Fahrstuhl treten, dann wird die erste Kabine, die Ihnen begegnet, nach unten fahren – es sei denn, Sie erscheinen genau zur vollen Stunde oder eine Minute danach am Fahrstuhl. In 29 von 30 Fällen wird der Aufzug also zuerst nach unten fahren. Ähnlich verhält es sich mit Ihren Kollegen im 29. Stockwerk.