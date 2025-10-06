Schlichting!: Wie man Flaschen blitzschnell leert

Zurück zur Flasche. Wenn man sie überkopf hält und öffnet, wird die Grenzfläche des Wassers mit der Luft instabil. Es läuft zunächst ein wenig Wasser aus, sodass sich die eingeschlossene Luft im oberen Teil der Flasche ausdehnt. Entsprechend sinkt dort der Druck im Vergleich zum Außendruck, und eine Luftblase kann von außen durch den Flaschenhals eindringen. Auf ihrem Weg nach oben verdrängt die Luftblase Wasser. Dadurch hebt sich die Wasseroberfläche in der Flasche und das oberhalb eingeschlossene Luftvolumen nimmt ab. Der Druck in der Flasche steigt erneut an. Aber nur so lange, bis die aufstrebende Blase im bereits vorhandenen Luftbereich aufgeht. Dann nimmt das Gasvolumen wieder zu und der Druck sinkt. Wieder kann eine Wasserportion abfließen und der Zyklus beginnt erneut. Das steckt hinter dem vertrauten Gluckern.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Gluckern | Um vom allmählichen Aufsteigen einzelner Blasen zu einem wirbelnden Strom zu kommen, muss man die Flasche mit einer Hand am Hals festhalten und mit der anderen Hand drehen.

Wem dieses gluckernde Leeren einer Flasche zu langwierig ist, der kann jedoch zu einem Trick greifen. Diesen lernte ich zum ersten Mal auf einem Weihnachtsmarkt kennen. Ich beobachtete die Verkäuferin am Glühweinstand, wie sie flaschenweise Wein in den großen, heißen Kessel nachfüllte. Mit der einen Hand am Flaschenhals positionierte sie zuerst eine Weinflasche überkopf über den offenen Kessel. Mit der anderen Hand ließ sie dann die Flasche einige Male rotieren. Daraufhin strömte der Wein sehr schnell und stetig hinab.

Was passiert dabei? Die Drehung der Flasche um eine senkrechte Achse versetzt die Flüssigkeit infolge der Reibung mit der Flaschenwand allmählich in Rotation. Die Flüssigkeit ist träge und tendiert dazu, sich geradlinig und gleichförmig weiterzubewegen. So kollidiert sie mit der Flaschenwand und bewegt sich an ihr hoch. In der Mitte sinkt der Flüssigkeitsspiegel entsprechend. Oder einfacher ausgedrückt: Es entsteht ein Strudel. Im Zentrum dieses Wirbels bewegt sich die Flüssigkeit in dem Maß spiralförmig nach unten, wie sie an der Wand aufsteigt. Sobald sie in der Mitte die Flaschenöffnung erreicht, nimmt sie Kontakt mit der Außenluft auf. Dann kann diese in dem zentralen Kanal kontinuierlich einströmen, während die Flüssigkeit weiterhin rotierend ausfließt. Das ist die schnellste Methode, eine Flasche zu leeren. Und wenn davon jemand Ahnung hat, dann ist es die Verkäuferin von Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt.