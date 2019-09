Hirschhausens Hirnschmalz: Dabei sein ist alles

Wer kennt FOMO? Klingt wie die formbare Knetmasse aus meiner Krabbelstube damals. Die meisten Kinder spielten hingebungsvoll damit, ohne Angst, irgendetwas zu verpassen, weil in der Igelgruppe gerade so viel Spannenderes passierte. Das ist FOMO – »fear of missing out«: die ständige Sorge, woanders könnte es besser sein als da, wo man selbst ist. Ich will mich nicht als Trendsetter bezeichnen, eher als früh Betroffener. Denn ich hatte das schon, bevor die Wissenschaft sich dafür zu interessieren begann. Heute gibt es sogar Studien dazu. Ich las einige, aber nicht alle; bestimmt gibt es bessere als die, die ich zitiere – Mist, geht das schon wieder los!

FOMO hat die westliche Welt fest im Griff, schließlich führen uns die sozialen Medien rund um die Uhr Leute vor, die gerade attraktiver die Zeit totschlagen als wir selbst. Wir starren ja nur die Bilder der anderen an und klicken und wischen. »Wisch-full thinking« quasi.

Hinzu kommt noch das ungute Gefühl, auch in der Vergangenheit nicht immer die optimalste (ich weiß, das darf man nicht sagen, aber es ist halt so schön idiotisch!) Entscheidung getroffen zu haben. Und diese Angst lähmt. Es gibt heute ein Überangebot an Angeboten und den Druck, sich immer alles bis zuletzt offenzuhalten. Was steckt hinter diesem tückischen Hintertürchendenken?

In einer Studie von 2018 wurden Erstsemester an einem US-College sieben Tage lang begleitet. Die Forscher zogen zufällige Erlebnisproben mit Hilfe der Smartphones der Teilnehmer. In unregelmäßigen Abständen bekamen diese per SMS immer wieder kurze Fragebogen und sollten angeben, ob ein Freund oder eine Freundin wohl gerade etwas Schöneres tat, das sie just verpassten. Und sie mussten sagen, was sie selbst gerade taten. Besser gesagt getan hatten – bis die SMS kam.