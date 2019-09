Kommentar: Wie Frauen der Spaß an MINT-Fächern verdorben wird

Beim Anreiz der tollen Vorbilder versagen wir schon mal, in der Schule und auch in den Medien. Noch immer gibt es zu viele Lektionen, zu viele Zeitungsartikel und Fernsehsendungen über MINT-Themen, in denen keine einzige Frau vorkommt. Klar, nach Frauen muss man länger suchen. Das nervt. So wie es übrigens auch nervt, in der Redaktionskonferenz immer die Kollegin zu sein, die auf den Frauenmangel hinweist.

Sexismus ist Teil des akademischen Lebens

Wir sollten das Feld nicht kampflos den Geschlechterstereotypen überlassen, die in unser aller Gehirnen sitzen. Denn Stereotype sind wie Zuckerwatte: knallig, verführerisch, verdammt klebrig. Sind sie einmal da, kriegt man sie fast nicht mehr weg. Bittet man Fünf- bis Achtjährige, eine forschende Person zu malen, so zeichnen sie beinahe gleich viele Frauen wie Männer. Doch je älter die Kinder werden, desto ungleicher wird das Bild. Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren malen nur etwa 25 Prozent Frauen, heißt es im neuesten MINT-Nachwuchsbarometer der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. In den Köpfen der meisten Jugendlichen sind typische Forschende männlich.

Das ist ein Problem, denn in der Pubertät verhalten sich Menschen besonders geschlechterkonform. Zugehörigkeit ist ein wichtiges Ziel. Wer will als Teenie schon Außenseiterin sein? Gerade dann also, wenn die Berufswahl oder die Wahl der Schwerpunktfächer im Gymnasium ansteht, wird es »unweiblich«, eine MINT-Laufbahn einzuschlagen. Noch immer steckt in den Köpfen das Bild des asozialen Nerds, der in seinem Labor einsam vor sich hin werkelt. Dass Forschung meist hochkommunikative Teamarbeit ist, dass Forscherinnen Kinder haben und Röcke tragen können, wenn sie wollen – bei den Mädchen scheint das irgendwie nicht anzukommen.

Wobei man leider sagen muss: Ganz so einfach ist das mit den Kindern und den Röcken für Forscherinnen ja auch noch nicht. In vielen MINT-Fächern gibt es noch immer kaum Professorinnen an den Unis. Die Gründung einer Familie knickt Frauenkarrieren nach wie vor stärker als die ihrer Ehemänner. Ebenso wie Sexismus noch immer Teil des akademischen Lebens ist – das zeigen die jüngsten Skandale an Hochschulen in Mexiko, den USA und der Schweiz. Vielleicht möchten einige Frauen auch deshalb nicht in einem stark männlich dominierten Feld arbeiten.

Oder aber sie trauen es sich schlicht nicht zu. Viele Studien zeigen, dass Mädchen sich in Mathematik, Physik und Informatik unterschätzen – obwohl sie in der Schule dieselben Leistungen bringen wie Jungen. Ihr Selbstbild hängt schief. Wohl auch, weil sie – wie Studien zeigen – von den Lehrpersonen weniger stringent bewertet werden als Jungen und weil ihre Eltern von ihnen gar nicht erwarten, gut in MINT zu sein. Das muss sich ändern.

In Deutschland studieren besonders wenige Frauen MINT-Fächer

Aber: Wollen wir das überhaupt? Wieso lassen wir Frauen nicht einfach Psychologie, Pflegewissenschaften oder Kunstgeschichte studieren, wenn sie das lieber möchten? Es ist doch ein Zeichen von Freiheit, seinen Beruf selbst wählen zu dürfen! Zu diesem Schluss kann kommen, wer Gijsbert Stoet und David Geary zuhört. Die beiden Psychologen zeigen in einer Studie: In Ländern wie Schweden und Deutschland, wo es wenig messbare Ungleichheit zwischen den Geschlechtern gibt, studieren paradoxerweise besonders wenige Frauen MINT-Fächer.