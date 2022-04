Freistetters Formelwelt: Der geläuterte Querdenker

Der deutsche Mathematiker Michael Stiefel, der sich eigentlich »Stifel« schrieb, hatte ein aufregendes Leben. Anfangs war er Theologe und Priester – und das mitten in der Zeit der Reformation, als er sich auf die Seite von Martin Luther schlug. Aber auch mathematisch war das 16. Jahrhundert recht turbulent.

Viele Begriffe und Symbole, die wir heute selbstverständlich benutzen, haben ihren Ursprung in den Arbeiten der damaligen Zeit. Ein Beispiel sind die Potenzen. Mit ein wenig Schulmathematik stellt eine Formel wie diese keine große Herausforderung mehr dar:

Wir wissen, dass hier eine Potenzrechnung durchgeführt wird, bei der man a als die »Basis« der Exponentation bezeichnet und r beziehungsweise s als den jeweiligen »Exponenten«. Das Wort Exponent übrigens wurde erst durch Michael Stifel in die Mathematik eingeführt – und zwar in seinem 1544 erschienenen Hauptwerk »Arithmetica integra«. Darin fasste er all das zusammen, was damals in Arithmetik und Algebra bekannt war, mit jeder Menge erläuternder Rechenbeispiele.

Es war ein extrem populäres Buch, und deswegen trug es auch zur Verbreitung der darin verwendeten mathematischen Notation bei. Zum Beispiel der Symbole »+« und »–«, die Stifel zwar nicht erfunden, aber benutzt hat – genauso wie das Wurzelzeichen oder die Konvention, bei der Multiplikation zweier Zahlen das Multiplikationszeichen dazwischen einfach wegzulassen. Und mit seinen Regeln und Begriffen zur Potenzrechnung half Stifel bei der späteren Entwicklung des logarithmischen Rechnens.