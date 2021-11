Freistetters Formelwelt: Wenn es zu heiß für Menschen wird

Klimakonferenz 2021

Momentan nähert sich bei uns zwar gerade der Winter, aber was die Welt im Allgemeinen angeht, wird die Zukunft wärmer. Das ist eine fast schon triviale Erkenntnis, die in ihrem vollen Umfang aber nicht weniger dramatisch wird. Manche mögen sich angesichts der Klimakrise vielleicht sogar über wärmere Temperaturen freuen. Sie vergessen dabei allerdings, dass das Konzept von »Temperatur« deutlich komplexer ist als das, was ein simples Thermometer anzeigt.

Werfen wir einen Blick auf diese Formel:

Sie beschreibt die so genannte »wet-bulb globe temperature« (WBGT), und wie man leicht erkennen kann, setzt sie sich aus drei unterschiedlich stark gewichteten Werten zusammen. Die normale Lufttemperatur, die wir im Alltag messen (T d ), hat dabei den geringsten Einfluss. Mit T g wird das Konzept der »Mittleren Strahlungstemperatur« berücksichtigt. Ihre genaue Definition ist komplex, in der Praxis wird sie mit einem »Globe-Thermometer« gemessen, das aus einer schwarz gefärbten Hohlkugel besteht, in deren Innerem sich ein Temperatursensor befindet. Wärmestrahlung heizt die Kugel auf, und die Messung im Inneren vermeidet Ungenauigkeiten, die etwa durch Luftströmungen entstehen können. Den größten Einfluss auf die WBGT hat T w , die so genannte »Kühlgrenztemperatur«.



Sie beschreibt, wie stark die Luft durch Verdunstung abgekühlt werden kann. Das hängt von der Luftfeuchtigkeit ab: Je trockener die Umgebungsluft ist, desto stärker kann die Temperatur durch Verdunstung sinken. Man kann die Kühlgrenztemperatur mit einem Thermometer messen, das mit einem feuchten Stoff überzogen ist. Ist die Luft trocken, kann die Feuchtigkeit des Stoffs schnell verdunsten und das Thermometer stark abkühlen; ist die Luft dagegen sehr feucht, wird unter Umständen gar keine Wärme abgegeben.