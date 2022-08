Freistetters Formelwelt: Ein Tourist schmilzt 83 Tonnen Schnee

Finger weg vom Südkontinent

Berücksichtigt man alle Messergebnisse und touristischen Zahlen, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass jeder Mensch, der die Antarktis besucht, dadurch für das verfrühte Schmelzen von rund 83 Tonnen Schnee verantwortlich ist. Insgesamt schmelzen jedes Jahr mehr als vier Megatonnen Schnee durch die touristischen Aktivitäten.

Angesichts der gewaltigen Massen von Schnee und Eis, die in der Antarktis zu finden sind, mag das wenig erscheinen. Aber der Tourismus nimmt zu, und uns sollte daran gelegen sein, den südlichen Kontinent so frei von menschlichen Einflüssen wie möglich zu halten. Als einzige große Landmasse der Erde hat dort nie dauerhaft jemand gelebt; bis zur offiziellen Entdeckung der Antarktis im Jahr 1820 war dieser Kontinent vollkommen unberührt.

Das macht ihn zu einem einzigartigen Ort für die Forschung. Insbesondere für die Klimawissenschaft, die im Eis der Antarktis ein Archiv an Daten über die klimatischen Bedingungen der Vergangenheit finden und die Auswirkungen der Klimakrise erforschen kann. Astronomie, Biologie, Meteorologie und noch viel mehr Disziplinen können an diesem abgelegenen Ort Dinge lernen, die man anderswo nicht lernen kann.

Eine Kreuzfahrt entlang der eisigen Küste; ein Flug über die gewaltigen Gletscher; langlaufen oder wandern, wo einem nicht alle zehn Meter andere Menschen begegnen: Es mag verlockend erscheinen, diesem abgelegenen Ort einen Besuch abzustatten – man kann sogar einmal im Jahr an einem Marathonlauf in der Antarktis teilnehmen. Manche spornt gerade das Wissen an, dass die Antarktis vielleicht bald nicht mehr so unberührt sein wird wie früher. Dieser »last chance tourism« – ein Begriff, der tatsächlich existiert – ist zwar ein gutes Geschäft für die Anbieter entsprechender Reisen, moralisch allerdings fragwürdig. Vielleicht sollten wir zumindest diese eine Gegend der Erde in Ruhe lassen.