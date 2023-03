Die fabelhafte Welt der Mathematik: Eine (fast) unlösbare Aufgabe mit tragischem Ende

Von da an ging es für den jungen Mann immer weiter bergab. Er schloss sich den Republikanern an, die gegen den damals herrschenden König Louis-Philippe protestierten. Als er am 14. Juli 1831, dem Jahrestag des Sturms auf die Bastille, auf die Straße ging und demonstrierte, wurde Galois verhaftet und zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. Kurz zuvor hatte er seinen größten mathematischen Durchbruch erzielt: Er hatte eine Methode entwickelt, um zu erklären, welche Polynomgleichungen sich durch endliche Wurzelausdrücke lösen lassen und welche nicht. Als er seine Arbeit wieder einmal den renommierten Mathematikern der Académie des Sciences vorlegte, unter anderem Siméon Denis Poisson, zeigten diese sich allerdings nicht allzu begeistert: Sie hatten erwartet, Galois würde ihnen einfach zu prüfende Eigenschaften eines Polynoms nennen, anhand derer man sehen könne, ob die Nullstellen sich als endlicher Wurzelausdruck schreiben lassen. Stattdessen hatte der Mathematiker eine völlig neue Theorie formuliert, die eine bisher unbekannte Methode erforderte.

Ein tödliches Duell

Galois, der im Jahr 1832 in Haft saß, wurde während der in Europa grassierenden Cholera-Epidemie am 29. April vorzeitig entlassen und in ein Sanatorium versetzt. Dort lernte er die junge Frau Stéphanie-Félicie Poterin du Motel kennen, die Tochter des dort tätigen Arztes, und verliebte sich in sie. Ende Mai – einen Tag vor dem verhängnisvollen Duell – schrieb Galois hastig seine mathematischen Erkenntnisse nieder und schickte sie an seinen Freund und Kollegen Auguste Chevalier, mit der Bitte, seine Schriften an Carl Friedrich Gauß und Carl Gustav Jacob Jacobi weiterzuleiten. Es scheint, als ahnte Galois schon, was passieren würde: Während des Duells, das wahrscheinlich um die junge Frau Stéphanie ausgetragen wurde, wurde der junge Mathematiker mit einem Bauchschuss zurückgelassen. Ein Bauer fand den Verwundeten erst Stunden später und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo Galois am nächsten Tag in den Armen seines Bruders starb.

Weder Abel noch Galois erfuhren zu Lebzeiten gebührende wissenschaftliche Anerkennung. Weder Gauß noch Jacobi widmeten sich den Arbeiten, die ihnen Chevalier in Galois' Namen weitergeleitet hatte. Erst im Jahr 1843, mehr als zehn Jahre nach seinem Tod, schenkte Joseph Liouville den Errungenschaften von Galois Aufmerksamkeit – und veröffentlichte sie in einem Fachjournal. Galois und Abel gelten inzwischen als die Begründer der Gruppentheorie, eines wichtigen Bereichs der Mathematik. Damit ebneten sie den Weg von der traditionellen Algebra, in der es hauptsächlich um Rechenoperationen von Zahlen geht, hin zur abstrakten Algebra, die sich mit Zusammenhängen aller möglichen Größen beschäftigt: Plötzlich geht es nicht mehr bloß um Zahlen, sondern auch um abstraktere Gebilde wie Gruppen, Ringe oder Körper.

Die Symmetrien von Polynomen