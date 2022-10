Die fabelhafte Welt der Mathematik: Wie Mathematik den Alliierten half, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen

Nun können Sie N abschätzen, indem Sie den Median der Stichprobe berechnen. Dabei handelt es sich um die Zahl, die in der geordneten Liste genau in der Mitte liegt. Die Stichprobe enthält demnach ebenso viele kleinere wie größere Werte als der Median. In unserem Beispiel ist der Median m' die achte Zahl, also m' = 116. Eine mögliche Schätzung wäre, dass der Median der Stichprobe m' mit dem Median der Liste aller N Panzer übereinstimmt. Für eine solche aufsteigende Liste aus N Zahlen beträgt der Median, wenn N ungerade ist: m = (N + 1)/2. Damit kann man eine erste Schätzung N 1 mit Hilfe des Medians der Stichprobe m' vornehmen: N 1 = 2m'−1 = 2·116−1 = 231. Für einen ersten Versuch ist das Ergebnis gar nicht so schlecht. Allerdings ist die höchste Zahl unserer Stichprobe 242, also muss N größer sein.

© Spektrum der Wissenschaft; Manon Bischoff (Ausschnitt) Median der Stichprobe | Der Median der Stichprobe (116) muss nicht mit dem eigentlichen Median (136) übereinstimmen.

Etwas besser könnte es daher sein, nicht den Median, sondern den Mittelwert der Stichprobe zu berücksichtigen. In einer Liste 1, 2, 3, … , N sind Median und Mittelwert gleich, doch in der Stichprobe können beide Werte voneinander abweichen. Den Mittelwert erhält man, indem man alle Zahlen summiert (1778) und durch ihre Anzahl teilt, also M = 1778/15 ≈ 119. Damit kann man nun anhand der gleichen Formel wie für den Median (N 2 = 2M−1) eine zweite Schätzung N 2 für die Anzahl der Panzer treffen und erhält: N 2 = 2·119−1 = 237. Leider liegt auch dieser Wert unterhalb von 242 und kann somit nicht richtig sein.

© Spektrum der Wissenschaft; Manon Bischoff (Ausschnitt) Mittelwert der Stichprobe | Der Mittelwert der Stichprobe (119) fällt etwas größer aus als der Median (116).