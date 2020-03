Springers Einwürfe: Gleichheit und Gerechtigkeit

Vor dem Gesetz sind alle gleich, heißt es. Aber ist das auch gerecht? Der französische Schriftsteller Anatole France schrieb 1919 ironisch von »der majestätischen Gleichheit des Gesetzes, das Reichen wie Armen verbietet, unter Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen«. Die Lebenschancen sind nun einmal ungleich verteilt. Und der gern zitierte Satz in der Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 behauptet ja nicht, alle Menschen seien gleich, sondern er lautet: Sie seien »gleich erschaffen worden«. Wie sie sich dann durchs Leben schlagen, ist ganz eine andere Geschichte.

Eine systematische Untersuchung der Frage, wie ein Interessenausgleich zwischen finanziell verschieden ausgestatteten Individuen glücken kann, hat kürzlich ein Team um den Ökonomen Oliver P. Hauser von der britischen University of Exeter angestellt; zu der Gruppe zählte auch ein Doyen der evolutionären Spieltheorie, der gebürtige Österreicher Martin A. Nowak von der Harvard University.

Wie kann sich im spieltheoretischen Simulationsmodell Kooperation etablieren? Normalerweise unterstellt man, alle Akteure seien von Haus aus einander ebenbürtig; jeder sei gleichermaßen auf den eigenen Vorteil bedacht und agiere im Prinzip sehr ähnlich. So ein Modellmensch neigt anfangs nicht dazu, etwas zum Nutzen der Gruppe zu tun – außer der Gemeinsinn wird belohnt, etwa indem sich ein anderer Mitspieler bei wiederholten Begegnungen nun seinerseits kooperativ verhält, wodurch beide mehr gewinnen als einer allein.

Auf diese Weise kann eine Gesellschaft von Egoisten allmählich dazu übergehen, im wohlverstandenen Eigeninteresse zusammenzuarbeiten. So wird die Kooperation unter gewissen Umständen »evolutionär stabil«. Die fiktiven Teilnehmer am Gesellschaftsspiel gewöhnen sich an, einen Beitrag zum Gemeineigentum zu leisten.