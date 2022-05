Die fabelhafte Welt der Mathematik: Gödels Unvollständigkeitssätze: Ein Schock für Mathematiker

Sobald es um Zahlen geht, werde ich häufig von Freunden und Kollegen zur Hilfe gerufen – schließlich würde ich mich ja mit Mathematik auskennen. Dabei bin ich im Kopfrechnen denkbar schlecht. Meist versuche ich dann zu erklären, dass es bei dem Fach gar nicht ums Rechnen gehe, auch wenn man in der Schule ein anderes Bild vermittelt bekommt. Auch ich begann erst in der Universität zu verstehen, was sich wirklich hinter der abstrakten Disziplin verbirgt: Man erschafft Welten.

Dafür errichtet man aus wenigen schlüssigen Annahmen, so genannten Axiomen, ein Fundament, auf dem man nach und nach aufbaut. Es ergeben sich immer komplexere Zusammenhänge – bis man schließlich bei den hochkomplexen Themen landet, die aktuell erforscht werden. Dabei hangelt man sich von elementaren Mengen hoch zu Zahlen, von dort zu Funktionen, und arbeitet sich schließlich zu Geometrie, Topologie und abstrakteren Gebieten vor. Alle erscheinenden Inhalte, alle Objekte, Verbindungen und Sätze lassen sich aus den wenigen Grundannahmen, die man anfangs definiert hat, zweifelsfrei herleiten.

Es macht Spaß, sich zu überlegen, wie die Mathematik aussähe, wenn man sich für andere Grundbausteine entschieden hätte. Tatsächlich dauerte es bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, bis man das heutige Axiomensystem, das die Grundfesten des Fachs bildet, gefunden hatte. Denn es gleicht einem Balanceakt: Einerseits möchte man so wenig Annahmen wie möglich treffen, andererseits sollen sie genügend Flexibilität bieten, um die gesamte moderne Mathematik zu erzeugen. Zudem sollen die Axiome intuitiv sein. Zum Beispiel erscheint es plausibel anzunehmen, dass eine leere Menge existiert. Das Grundgerüst, das nach dem Konsens der meisten Fachleute all diesen Anforderungen am besten gerecht wird, ist das so genannte Zermelo-Fraenkel-Axiomensystem mit dem Auswahlaxiom (kurz: ZFC, wobei C für »axiom of choice« steht), das aus insgesamt zehn Grundannahmen besteht.