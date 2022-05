Die fabelhafte Welt der Mathematik: Ist die Lampe ein- oder ausgeschaltet?

Verschiebt man die Klammern allerdings um eine Stelle nach rechts, erhält man einen anderen Grenzwert: 1 + (−1 + 1) + (−1 + 1) + (−1 + 1) + …= 1, die Lampe wäre am Ende eingeschaltet. Wieder hat man also zwei Ergebnisse zur Auswahl: null oder eins. Um alles noch verwirrender zu machen, fand Grandi ein weiteres mögliches Ergebnis: ½.

Ein Kompromiss als Lösung: Halb ein, halb aus?

Das Resultat ist extrem überraschend, da die Summe nur aus ganzzahligen Zahlen besteht. Wie kann man so auf einen gebrochenzahligen Wert kommen? Dafür schrieb Grandi die unendliche Reihe auf und gab dem Grenzwert den Namen S: S = 1 − 1 + 1 − 1 +…. Dann klammerte er den ersten Summanden aus und stellte fest: S = 1 − (1 − 1 + 1 − 1 +…)= 1 − S. Er kam also auf die simple Gleichung S = 1 − S, woraus S = ½ folgt. Und tatsächlich sind auch heute viele Fachleute davon überzeugt, dass dieses Ergebnis richtig ist – dafür gibt es mehrere Gründe.

Möchte man den Grenzwert einer Reihe bestimmen, gibt es in der Mathematik eine klar vorgeschriebene Vorgehensweise. Man betrachtet die Folge a n , die sich aus den ersten n Summanden ergibt, und bestimmt deren Grenzwert. Für die Reihe 1 + ½ + ¼ + ⅛ + … wäre die entsprechende Folge: a 1 = 1, a 2 = 1 + ½ = 3⁄ 2 , a 3 = 1 + ½ + ¼ = 7⁄ 4 und so weiter. Für das n-te Folgenglied erhält man den Wert: a n = 2 − (½)n. Je größer n wird, desto kleiner wird der Term (½)n, so dass der Grenzwert von a n zwei ist.