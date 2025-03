Gute Nacht - die Kolumne für besseren Schlaf: Wann Mittagsschlaf schädlich ist

Ein solcher längerer Mittagsschlaf wirkt sich auf den Nachtschlaf aus. Das liegt an biochemischen Prozessen, die für den Schlaf wichtig sind. Der Körper hat am Abend möglicherweise nicht genügend Adenosin produziert, wenn er mittags schlafen darf. Dieses Molekül ist ein Abbauprodukt des Energieträgers Adenosintriphosphat (ATP). Ist viel Adenosin im Blut unterwegs, wird dies im Tegmentum mesencephali im Gehirn registriert, einem Bereich am Übergang von Mittelhirn (Mesencephalon) und Brücke (Pons), daher der Name.

Adenosin hemmt cholinerge, glutamaterge und GABAerge Zellen. Das bedeutet: Zellen, die diese im Organismus sehr bedeutenden Botenstoffe nutzen, sind weniger aktiv. Die neuronale Aktivität sinkt, der Körper kommt zur Ruhe. Rutscht das Gehirn in den Tiefschlaf, dann verstoffwechselt der Körper Adenosin. Durch Aktivität entsteht tagsüber wieder neues.

Dieser Kreislauf wird als homöostatischer Prozess bezeichnet, weil er den Körper im Gleichgewicht hält. Entsprechend wichtig ist er. Ein kurzer Mittagsschlaf dient diesem Prozess, wenn er ein Ungleichgewicht ausbalanciert und akute Erschöpfung mildert. Das könnte zum Beispiel bei Studierenden in Lernphasen der Fall sein, bei Fluglotsinnen und Fluglotsen, Krankenhauspersonal im OP-Betrieb, Pflegekräften in emotional herausfordernden Berufen, Lehrkräften – generell Menschen, die sich am Vormittag kognitiv auspowern.